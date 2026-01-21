Αν κερδίσει τον ελληνικό τελικό, ο Akylas δεν θα πάει απλώς στη Eurovision. Θα πάει με ένα κομμάτι που συζητιέται, χορεύεται και προβληματίζει.

Ο Akylas έχει καταφέρει μέσα σε λίγες ημέρες να μετατραπεί σε απόλυτο talk of the town με το τραγούδι του «Ferto», το οποίο διεκδικεί να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Πριν καν φτάσει στον ελληνικό τελικό, ο Akylas έχει ήδη καταφέρει κάτι σπάνιο, να γίνει το πιο πολυσυζητημένο όνομα του διαγωνισμού.

Το κομμάτι αν και στην αρχή προκάλεσε απορίες λόγω του ιδιαίτερου ήχου και του εκρηκτικού στιλ του, έγινε viral στο Tik Tok και μετρά ήδη 620.000 προβολές στο Youtube ενώ bloggers του εξωτερικού το αποκαλούν «διαμαντάκι».

{https://www.youtube.com/watch?v=JRvbyUQ6t-w}

Φαβορί για την ελληνική εκπροσώπηση

Πολλοί μιλούν για ένα κομμάτι που θα μπορούσε να φέρει ακόμη και νίκη στην Ελλάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ίδιο δείχνουν και οι στοιχηματικές αποδόσεις, που έχουν τον Akylas στην 1η θέση για την ελληνική εκπροσώπηση, μπροστά από τον Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftai598x80x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο Reddit και στο Wiwibloggs τονίζουν πως δεν πρόκειται για «άδειο» pop τραγούδι, αλλά για ένα κομμάτι με επίκαιρο κοινωνικό μήνυμα, κάτι που εκτιμά ιδιαίτερα το κοινό της Eurovision.

Η λέξη «Ferto» έχει ήδη γίνει hashtag, ενώ το viral TikTok όπου ο Akylas τραγουδά μαζί με την Έφη Θώδη, θεωρήθηκε από τους ξένους fans μια cult στιγμή γεμάτη χιούμορ και αυτοσαρκασμό.

{https://www.tiktok.com/@akylas__/video/7592959518833708311?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7596940962636695062}

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε συγκινημένος στο Instagram, με δάκρυα στα μάτια, δηλώνοντας πως δεν μπορεί να πιστέψει την αποδοχή που βιώνει.

Τι σημαίνει πραγματικά το «Ferto»

Πίσω από τον χορευτικό και εκρηκτικό ρυθμό του, το «Ferto» κρύβει ένα πολύ πιο βαθύ μήνυμα. Το τραγούδι αποτελεί μια καυστική αναφορά στην απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό της σύγχρονης κοινωνίας.

«Κυνηγάω τα πάντα µέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέµµα κι έναν θρόνο να κάτσω… Φέρτα µου όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω», αναφέρουν οι στίχοι του τραγουδιού.

Ο Akylas μιλά για έναν άνθρωπο που δεν ικανοποιείται ποτέ, που κυνηγά συνεχώς περισσότερα, όλο και πιο «λαμπερά» πράγματα, χωρίς ποτέ να γεμίζει πραγματικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfi54ewnoet5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως αποκάλυψε στις εκπομπές «Στούντιο 4» και «Νωρίς-Νωρίς», το «Ferto» δεν είναι απλώς κοινωνικό σχόλιο, είναι και βιωματικό.

Ο Akylas μεγάλωσε σε ένα σπίτι με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, με γονείς που πάλευαν καθημερινά για να του προσφέρουν ό,τι μπορούσαν. Το τραγούδι μιλά για τα απωθημένα ενός παιδιού που στερήθηκε, για τα όνειρα που δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει, αλλά και για τη διαδρομή από την έλλειψη στην επιτυχία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfsetmd7vs4h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το «Ferto» είναι αφιερωμένο στους γονείς του και σε όλους τους γονείς που δίνουν μάχη καθημερινά για τα παιδιά τους.