Αποκαλυπτικά τα νέα στοιχεία για τον «βρώμικο» ρόλο του FBI, στην υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν.

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι αποκαλύψεις για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, με το FBI να εξετάζει λεπτομερώς τα τραπεζικά αρχεία και τα email του. Όμως, ενώ οι ερευνητές συνέλεξαν άφθονες αποδείξεις ότι ο Έπσταϊν κακοποίησε σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια, βρήκαν ελάχιστα στοιχεία ότι ο καλά διασυνδεδεμένος χρηματοδότης ηγήθηκε ενός κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων που εξυπηρετούσε ισχυρούς άνδρες.

Σύμφωνα με μια ανασκόπηση του Associated Press τα βίντεο και οι φωτογραφίες που κατασχέθηκαν από τα σπίτια του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη, τη Φλόριντα και τις Παρθένες Νήσους δεν απεικόνιζαν θύματα κακοποίησης ούτε εμπλέκουν κανέναν άλλο στα εγκλήματά του, έγραψε ένας εισαγγελέας σε ένα υπόμνημα του 2025. Μια εξέταση των οικονομικών αρχείων του Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών που έκανε σε οντότητες που συνδέονται με ισχυρές προσωπικότητες στον ακαδημαϊκό χώρο, τα χρηματοοικονομικά και την παγκόσμια διπλωματία, δεν διαπίστωσε καμία σύνδεση με εγκληματική δραστηριότητα, ανέφερε ένα άλλο εσωτερικό υπόμνημα το 2019.

Ενώ ένα θύμα του Έπσταϊν έκανε δημόσιους ισχυρισμούς ότι «την δάνεισε» στους πλούσιους φίλους του, οι πράκτορες δεν μπόρεσαν να το επιβεβαιώσουν αυτό και δεν βρήκαν άλλα θύματα που να λένε μια παρόμοια ιστορία, ανέφεραν τα αρχεία.

Συνοψίζοντας την έρευνα σε ένα email τον περασμένο Ιούλιο, οι πράκτορες ανέφεραν ότι «τέσσερις ή πέντε» κατήγοροι του Έπσταϊν ισχυρίστηκαν ότι άλλοι άνδρες ή γυναίκες τους είχαν κακοποιήσει σεξουαλικά. Ωστόσο, όπως ανέφεραν οι πράκτορες, «δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να απαγγελθούν ομοσπονδιακές κατηγορίες σε αυτά τα άτομα, επομένως οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου».

Το AP και άλλοι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης εξακολουθούν να εξετάζουν εκατομμύρια σελίδες εγγράφων, πολλά από τα οποία προηγουμένως εμπιστευτικά, που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης βάσει του Νόμου Διαφάνειας Αρχείων Έπσταϊν και είναι πιθανό αυτά τα αρχεία να περιέχουν στοιχεία που είχαν παραβλεφθεί από τους ερευνητές. Ωστόσο, τα έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν αστυνομικές αναφορές, σημειώσεις ανάκρισης του FBI και ηλεκτρονικά μηνύματα εισαγγελέα, παρέχουν την πιο σαφή εικόνα μέχρι σήμερα της έρευνας - και γιατί οι αρχές των ΗΠΑ τελικά αποφάσισαν να την κλείσουν χωρίς πρόσθετες κατηγορίες.

Δεκάδες τα θύματα

Η έρευνα για τον Έπσταϊν ξεκίνησε το 2005, όταν οι γονείς ενός 14χρονου κοριτσιού ανέφεραν ότι είχε κακοποιηθεί στο σπίτι του εκατομμυριούχου στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Η αστυνομία θα αναγνώριζε τουλάχιστον 35 κορίτσια με παρόμοιες ιστορίες: Ο Έπσταϊν πλήρωνε μαθητές γυμνασίου 200 ή 300 δολάρια για να του κάνουν σεξουαλικά μασάζ. Αφού το FBI συμμετείχε στην έρευνα, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς συνέταξαν κατηγορητήρια για να απαγγείλουν κατηγορίες στον Epstein και σε ορισμένους προσωπικούς βοηθούς που είχαν κανονίσει τις επισκέψεις και τις πληρωμές των κοριτσιών. Αλλά αντ' αυτού, ο τότε εισαγγελέας του Μαϊάμι, Alexander Acosta, έκανε μια συμφωνία που επέτρεπε στον Epstein να δηλώσει ένοχος για τις κρατικές κατηγορίες της προσέλκυσης πορνείας από ένα ανήλικο κορίτσι. Καταδικασμένος σε 18 μήνες φυλάκιση, ο Έπσταϊν αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τα μέσα του 2009.

Το 2018, μια σειρά από άρθρα της Miami Herald σχετικά με τη συμφωνία παραδοχής ώθησαν τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς της Νέας Υόρκης να εξετάσουν εκ νέου τις κατηγορίες. Ο Έπσταϊν συνελήφθη τον Ιούλιο του 2019. Ένα μήνα αργότερα, αυτοκτόνησε στο κελί του.

Ένα χρόνο αργότερα, οι εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες στην επί χρόνια έμπιστη φίλη του Έπσταϊν, Ghislaine Maxwell, λέγοντας ότι είχε στρατολογήσει πολλά από τα θύματά του και μερικές φορές συμμετείχε στη σεξουαλική κακοποίηση. Καταδικασμένη το 2021, η Maxwell εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών. «Κανένα άλλο θύμα δεν έχει περιγράψει ότι έλαβε ρητές οδηγίες είτε από τη Μάξγουελ είτε από τον Έπσταϊν να εμπλακεί σε σεξουαλική δραστηριότητα με άλλους άνδρες», ανέφερε το υπόμνημα.

Η Τζούφρε παραδέχτηκε ότι έγραψε ένα εν μέρει μυθοπλαστικό απομνημόνευμα για την εποχή της με τον Έπσταϊν, το οποίο περιείχε περιγραφές πραγμάτων που δεν έλαβαν χώρα. Είχε επίσης προσφέρει μεταβαλλόμενες αφηγήσεις σε συνεντεύξεις με ερευνητές, έγραψαν, και είχε «συμμετάσχει σε μια συνεχή ροή δημόσιων συνεντεύξεων σχετικά με τους ισχυρισμούς της, πολλές από τις οποίες περιελάμβαναν εντυπωσιακούς, αν και όχι αποδεδειγμένα ανακριβείς, χαρακτηρισμούς των εμπειριών της». Αυτές οι ανακρίβειες περιελάμβαναν ψευδείς αφηγήσεις για τις αλληλεπιδράσεις της με το FBI, είπαν.

Παρ' όλα αυτά, οι εισαγγελείς των ΗΠΑ προσπάθησαν να κανονίσουν μια συνέντευξη με τον Άντριου, γνωστό πλέον ως Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ. Αρνήθηκε να είναι διαθέσιμος. Η Τζούφρε διευθέτησε μια αγωγή με τη Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, στην οποία τον είχε κατηγορήσει για σεξουαλική κακοποίηση.

Σε ένα απομνημόνευμα που δημοσιεύθηκε μετά την αυτοκτονία της πέρυσι, η Τζούφρε έγραψε ότι οι εισαγγελείς της είπαν ότι δεν την συμπεριέλαβαν στην υπόθεση εναντίον της Μάξγουελ επειδή δεν ήθελαν οι ισχυρισμοί της να αποσπάσουν την προσοχή των ενόρκων. Επέμεινε ότι οι ισχυρισμοί της ότι έπεσε θύμα εμπορίας ανθρώπων από άνδρες της ελίτ ήταν αληθινοί.

Τι λένε οι ερευνητές

Οι ερευνητές κατέσχεσαν πλήθος βίντεο και φωτογραφιών από τις ηλεκτρονικές συσκευές και τα σπίτια του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη, τη Φλόριντα και τις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ. Βρήκαν CD, φωτογραφίες σε έντυπη μορφή και τουλάχιστον μία βιντεοκασέτα που περιείχε γυμνές εικόνες γυναικών, μερικές από τις οποίες φαινόταν να είναι ανήλικες. Μία συσκευή περιείχε 15 έως 20 εικόνες που απεικόνιζαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε εμπορικό επίπεδο - φωτογραφίες που οι ερευνητές ανέφεραν ότι ο Έπσταϊν απέκτησε από το διαδίκτυο.

Κανένα βίντεο ή φωτογραφία δεν έδειχνε θύματα Έπσταϊν να κακοποιούνται σεξουαλικά, κανένα δεν έδειχνε άνδρες με κάποια από τις γυμνές γυναίκες και κανένα δεν περιείχε στοιχεία που να εμπλέκουν κάποιον άλλο εκτός από τον Έπσταϊν και τον Maxwell, έγραψε η τότε βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ Maurene Comey σε email προς αξιωματούχους του FBI πέρυσι. Αν υπήρχαν, η κυβέρνηση «θα είχε αναζητήσει τυχόν στοιχεία που θα είχε δημιουργήσει», έγραψε ο Comey. «Ωστόσο, δεν εντοπίσαμε τέτοια βίντεο».

Οι ερευνητές που εξέτασαν τα τραπεζικά αρχεία του Έπσταϊν βρήκαν πληρωμές σε περισσότερες από 25 γυναίκες που φαινόταν να είναι μοντέλα — αλλά δεν υπήρχαν στοιχεία ότι ασχολούνταν με την πορνεία γυναικών σε άλλους άνδρες, έγραψαν οι εισαγγελείς.

Ατιμώρητοι οι στενοί συνεργάτες του Έπσταϊν

Το 2019, οι εισαγγελείς εξέτασαν την πιθανότητα να απαγγείλουν κατηγορίες σε μία από τις μακροχρόνιες βοηθούς του Έπσταϊν, αλλά αποφάσισαν να μην το κάνουν.

Οι εισαγγελείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ενώ η βοηθός βοηθούσε τον Epstein να πληρώνει κορίτσια για σεξ και μπορεί να γνώριζε ότι μερικές ήταν ανήλικες, η ίδια ήταν θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και χειραγώγησης από αυτόν. Οι ερευνητές εξέτασαν τη σχέση του Έπσταϊν με τον Γάλλο πράκτορα μοντέλων Jean-Luc Brunel, ο οποίος κάποτε συνεργαζόταν με πρακτορείο με τον Έπσταϊν στις ΗΠΑ και ο οποίος κατηγορήθηκε σε ξεχωριστή υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης σε γυναίκες στην Ευρώπη. Ο Brunel αυτοκτόνησε στη φυλακή ενώ περίμενε δίκη για κατηγορία βιασμού στη Γαλλία.

Οι εισαγγελείς εξέτασαν επίσης εάν θα απαγγείλουν κατηγορίες σε μία από τις φίλες του Έπσταϊν που είχε συμμετάσχει σε σεξουαλικές πράξεις με μερικά από τα θύματά του. Οι ερευνητές ανέκριναν την κοπέλα, η οποία ήταν 18 έως 20 ετών τότε, «αλλά διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία», σύμφωνα με μια περίληψη που δόθηκε στον διευθυντή του FBI, Kash Patel, τον περασμένο Ιούλιο.

Μέρες πριν από τη σύλληψη του Έπσταϊν τον Ιούλιο του 2019, το FBI σχεδίασε μια στρατηγική για την αποστολή πρακτόρων για να επιδώσουν κλητεύσεις σε άτομα κοντά στον Epstein, συμπεριλαμβανομένων των πιλότων του και του μακροχρόνιου πελάτη του, του μεγιστάνα του λιανικού εμπορίου Les Wexner.

Οι δικηγόροι του Wexner δήλωσαν στους ερευνητές ότι ούτε αυτός ούτε η σύζυγός του γνώριζαν την σεξουαλική κακοποίηση του Έπσταϊν. Ο Έπσταϊν είχε διαχειριστεί τα οικονομικά του Wexner, αλλά οι δικηγόροι του ζευγαριού δήλωσαν ότι τον διέκοψαν το 2007, αφού έμαθαν ότι είχε κλέψει από αυτούς.

«Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία σχετικά με την εμπλοκή του», έγραψε ένας πράκτορας του FBI για τον Wexner σε ένα email στις 16 Αυγούστου 2019.

Σε δήλωσή του προς το AP, ένας νομικός εκπρόσωπος του Wexner δήλωσε ότι οι εισαγγελείς τον ενημέρωσαν ότι «δεν ήταν ούτε συνεργός ούτε στόχος από καμία άποψη» και ότι ο Wexner είχε συνεργαστεί με τους ερευνητές.

Οι εισαγγελείς εξέτασαν επίσης μαρτυρίες γυναικών που είπαν ότι είχαν κάνει μασάζ στο σπίτι του Έπσταϊν σε επισκέπτες που είχαν προσπαθήσει να μετατρέψουν τις συναντήσεις σε σεξουαλικές. Μια γυναίκα κατηγόρησε τον επενδυτή ιδιωτικών κεφαλαίων Leon Black ότι ξεκίνησε σεξουαλική επαφή κατά τη διάρκεια ενός μασάζ το 2011 ή το 2012, αναγκάζοντάς την να φύγει από το δωμάτιο.

Το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν στη συνέχεια διερεύνησε, αλλά δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Η δικηγόρος του Black, Susan Estrich, δήλωσε ότι είχε πληρώσει τον Έπσταϊν για συμβουλές σχεδιασμού διαδοχής και φορολογίας. Σε δήλωσή της, ανέφερε ότι η Black δεν ενεπλάκη σε ανάρμοστη συμπεριφορά και δεν γνώριζε τις εγκληματικές δραστηριότητες του Έπσταϊν. Οι αγωγές δύο γυναικών που κατηγόρησαν τον Black για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά απορρίφθηκαν ή αποσύρθηκαν. Μία εκκρεμεί.

Δεν υπάρχει λίστα πελατών

Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι δήλωσε στο Fox News τον Φεβρουάριο του 2025 ότι η «λίστα πελατών» του Έπσταϊν, η οποία δεν είχε ξαναδεί ποτέ, «καθόταν στο γραφείο μου αυτή τη στιγμή». Λίγους μήνες αργότερα, ισχυρίστηκε ότι το FBI εξέταζε «δεκάδες χιλιάδες βίντεο» του Έπσταϊν «με παιδιά ή παιδική πορνογραφία». Αλλά οι πράκτορες του FBI έγραψαν στους ανωτέρους τους λέγοντας ότι η λίστα πελατών δεν υπήρχε.

Στις 30 Δεκεμβρίου 2024, περίπου τρεις εβδομάδες πριν ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποχωρήσει από το αξίωμα, ο τότε Αναπληρωτής Διευθυντής του FBI, Πολ Άμπατε, επικοινώνησε μέσω υφισταμένων του για να ρωτήσει «αν η έρευνά μας μέχρι σήμερα δείχνει ότι η «λίστα πελατών», στην οποία συχνά αναφέρονται τα μέσα ενημέρωσης, υπάρχει ή όχι», σύμφωνα με ένα email που συνόψιζε το ερώτημά του.

Μια μέρα αργότερα, ένας αξιωματούχος του FBI απάντησε ότι ο εκπρόσωπος της υπόθεσης είχε επιβεβαιώσει ότι δεν υπήρχε λίστα πελατών.

Στις 19 Φεβρουαρίου 2025, δύο ημέρες πριν από την εμφάνιση του Μπόντι στο Fox News, ένας ειδικός πράκτορας του FBI έγραψε: «Ενώ η κάλυψη της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν από τα μέσα ενημέρωσης αναφέρεται σε μια «λίστα πελατών», οι ερευνητές δεν εντόπισαν μια τέτοια λίστα κατά τη διάρκεια της έρευνας».