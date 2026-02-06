Ο 47χρονος σήμερα Ντάνιελ Αντρέας Σαν Ντιέγκο ήταν ο πρώτος φερόμενος εγχώριος τρομοκράτης που προστέθηκε στη λίστα των πιο καταζητούμενων του FBI το 2009, μαζί με άτομα όπως ο Οσάμα μπιν Λάντεν.

Ένας από τους «πιο καταζητούμενους τρομοκράτες» του FBI, ο οποίος παρέμεινε φυγάς για περισσότερα από 20 χρόνια, μπορεί να εκδοθεί στις ΗΠΑ για να δικαστεί μετά τη σύλληψή του στην Ουαλία, αποφάσισε δικαστής.

Ο 47χρονος Ντάνιελ Αντρέας Σαν Ντιέγκο, φέρεται να πραγματοποίησε δύο βομβιστικές επιθέσεις στο Σαν Φρανσίσκο το 2003, την ευθύνη των οποίων ανέλαβε μια ομάδα για τα δικαιώματα των ζώων.

Συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2024 σε μια αγροτική περιοχή δίπλα σε δάσος στο Κόνγουι στη Βόρεια Ουαλία, όπου ζούσε υπό πλαστή ταυτότητα με το όνομα Ντάνι Γουέμπ. Ένα χαρακτηριστικό τατουάζ στο στήθος του ωστόσο με τη φράση «χρειάζεται μόνο μια σπίθα» βοήθησε στην αναγνώρισή του.

Ήταν ο πρώτος φερόμενος εγχώριος τρομοκράτης που προστέθηκε στη λίστα των πιο καταζητούμενων του FBI το 2009, μαζί με άτομα όπως ο Οσάμα μπιν Λάντεν.

Η απόφαση του δικαστή Σάμιουελ Γκουζ στο Ειρηνοδικείο του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο την Παρασκευή ανέφερε ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στην έκδοση του Σαν Ντιέγκο και ότι ο υπουργός Εσωτερικών θα λάβει μια τελική απόφαση, η οποία αναμένεται να είναι τυπική.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Σαν Ντιέγκο έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Σε μια σειρά ακροάσεων στο Ειρηνοδικείο του Γουέστμινστερ πέρυσι, αγωνίστηκε κατά της έκδοσής του στις ΗΠΑ, όπου ο δικηγόρος του Μαρκ Σάμερς δήλωσε ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει «ποινή φυλάκισης 90 ετών» εάν καταδικαστεί. Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι δεν μπορούσε να έχει μια δίκαιη δίκη στην Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ, όπου ο πρόεδρος είχε «προχωρήσει σε μια «εκκαθάριση» του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και «εγκατέστησε τους πρώην προσωπικούς του δικηγόρους σε θέσεις εξουσίας».

Πρόσθεσαν πως η υψηλού προφίλ και «διαβόητη υπόθεση» ήταν «ακριβώς το είδος της δίκης στην οποία η τρέχουσα προεδρική κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει δείξει ότι είναι ικανή και πρόθυμη να παρέμβει άμεσα».

Οι επιθέσεις

Ο Σαν Ντιέγκο κατηγορήθηκε για πρώτη φορά στην Καλιφόρνια το 2004, για δύο αδικήματα πρόκλησης ζημιάς με εκρηκτικά και κατοχής εκρηκτικών. Σε μεταγενέστερο κατηγορητήριο προστέθηκαν περισσότερες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών για «χρήση ή οπλοφορία εκρηκτικής συσκευής για διάπραξη κακουργήματος».

Στις 28 Αυγούστου 2003, δύο βόμβες εξερράγησαν με διαφορά περίπου μίας ώρας στην πανεπιστημιούπολη της εταιρείας βιοτεχνολογίας Chiron στο Έμεριβιλ της Καλιφόρνια. Στη συνέχεια, στις 26 Σεπτεμβρίου 2003, μια βόμβα δεμένη με καρφιά εξερράγη στην εταιρεία διατροφικών προϊόντων Shaklee στο Πλέζαντον της Καλιφόρνια.

Οι βομβιστικές επιθέσεις δεν προκάλεσαν τραυματισμούς, αλλά οι αρχές δήλωσαν ότι η έκρηξη στην εταιρεία βιοτεχνολογίας είχε σκοπό να βλάψει τους πρώτους που θα έφταναν στο σημείο.

Η ομάδα που ονομάζεται Revolutionary Cells-Animal Liberation Brigade ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις, επικαλούμενη τους δεσμούς των εταιρειών με την Huntingdon Life Sciences, μια εταιρεία που στοχοποιήθηκε από ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων καθώς χορηγούσε πειραματικά φάρμακα σε ζώα.

Ο Σαν Ντιέγκο εξαφανίστηκε σε έναν σταθμό μεταφορών στις 6 Οκτωβρίου 2003, όταν το FBI τον είχε υπό παρακολούθηση καθώς πάρκαρε το αυτοκίνητό του κοντά στο κέντρο του Σαν Φρανσίσκο. Η υπηρεσία δεν τον είδε ξανά, αλλά είπε ότι είχαν πληροφορίες ότι τον είχαν δει σε αρκετές περιπτώσεις σε όλον τον κόσμο.

Προσφέρθηκε αμοιβή 250.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν άμεσα στη σύλληψη του Σαν Ντιέγκο. Το FBI ισχυρίστηκε ότι είχε δεσμούς με μια εξτρεμιστική ομάδα για τα δικαιώματα των ζώων, ήταν γνωστό ότι ακολουθούσε μια vegan διατροφή, ήταν γνωστό ότι είχε όπλο και εργαζόταν ως ειδικός σε δίκτυα υπολογιστών.

Με πληροφορίες του Sky News