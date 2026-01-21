Το περιστατικό ενισχύει την τζιχαντιστική τρομοκρατία και την ανθρωπιστική κρίση στη χώρα.

Οκτώ στρατιώτες σκοτώθηκαν και περίπου 50 τραυματίστηκαν σε αιφνιδιαστική επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης Μπόκο Χαράμ στη πολιτεία Μπόρνο, στη βορειοανατολική Νιγηρία, όπως ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η επίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα 19/1, όταν πάνοπλοι τζιχαντιστές στόχευσαν κυβερνητικές δυνάμεις σε περιοχή που αποτελεί προπύργιο της Μπόκο Χαράμ, προκαλώντας σοβαρές απώλειες.

Η πολιτεία Μπόρνο βρίσκεται υπό συνεχή απειλή από τζιχαντιστικές οργανώσεις από το 2009, με τη Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ) να σκορπούν τον θάνατο και να οδηγούν σε ανθρωπιστική κρίση, αναγκάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.