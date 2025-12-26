Από την πλευρά της, η διπλωματία της Νιγηρίας επιβεβαίωσε ότι διεξήχθησαν αμερικανικά «πλήγματα ακριβείας εναντίον τρομοκρατικών στόχων».

«Πολυάριθμα» αεροπορικά πλήγματα στη βορειοδυτική Νιγηρία εναντίον τζιχαντιστικής οργάνωσης, του Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ διαμηνύοντας πως θα υπάρξουν κι άλλοι βομβαρδισμοί αν δεν σταματήσει η «σφαγή χριστιανών».

Ο κ. Τραμπ, αναφερόμενος στους βομβαρδισμούς μέσω Truth Social, επανέλαβε τον ισχυρισμό του, ο οποίος έχει αντικρουστεί από τις νιγηριανές αρχές, ότι οι τζιχαντιστές «στοχοποιούν και σκοτώνουν (…) κυρίως αθώους χριστιανούς, σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί επί χρόνια, ακόμη και αιώνες!».

{https://x.com/DeptofWar/status/2004351717131903272}

«Απόψε, κατά διαταγές μου (…) οι ΗΠΑ διεξήγαγαν ισχυρό και θανατηφόρο πλήγμα εναντίον των τρομοκρατικών αποβρασμάτων του ΙΚΙΛ» στη βορειοδυτική Νιγηρία, ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος --χρησιμοποιώντας παλαιότερο ακρώνυμο της τζιχαντιστικής οργάνωσης («Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε»)-- το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Διεμήνυσε πως θα υπάρξουν κι άλλοι «νεκροί τρομοκράτες» αν «συνεχιστεί η σφαγή χριστιανών».

«Είχα προειδοποιήσει ήδη αυτούς τους τρομοκράτες ότι αν δεν σταματούσαν τη σφαγή χριστιανών, θα πλήρωναν ακριβά» και «απόψε, πλήρωσαν», ανέφερε προσθέτοντας πως «το υπουργείο Πολέμου διεξήγαγε πολυάριθμα τέλεια πλήγματα».

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την αφρικανική ήπειρο (AFRICOM, «διοίκηση Αφρικής») επιβεβαίωσε μέσω X ότι έγιναν βομβαρδισμοί «κατόπιν αιτήματος των νιγηριανών αρχών» με αποτέλεσμα «να σκοτωθούν πολλοί τρομοκράτες» του ΙΚ στην πολιτεία Σόκοτο.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου, ο Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε «ευγνώμων για υποστήριξη και τη συνεργασία της νιγηριανής κυβέρνησης» μέσω X, εξαίροντας τη δράση των ανδρών του.

Οι βομβαρδισμοί αυτοί αποτελούν την πρώτη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ.

Ο μεγιστάνας, διατεινόμενος ότι οι χριστιανοί στη χώρα είναι αντιμέτωποι με «υπαρξιακή απειλή», της τάξης της «γενοκτονίας», απείλησε τον Νοέμβριο να κάνει χρήση στρατιωτικών επιλογών.

Ο αμερικανός πρόεδρος στις πρόσφατες δηλώσεις του για τη Νιγηρία στην ουσία αναπαράγει ρητορικά σχήματα συντηρητικών αιρετών και χριστιανικών οργανώσεων, ιδίως ευαγγελικών. Η κυβέρνηση του νιγηριανού προέδρου Μπόλα Τινούμπου απέρριψε τις κατηγορίες του κ. Τραμπ, σημειώνοντας πως οι επιθέσεις πλήττουν Νιγηριανούς ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθήσεων, πάντως διαβεβαίωσε πως διεξάγει συνομιλίες με την Ουάσιγκτον επιδιώκοντας στενότερη συνεργασία σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια.