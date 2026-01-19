Η Νιγηρία βιώνει νέο κύμα μαζικών απαγωγών χριστιανών από ακραίους ισλαμιστές.

Ένοπλοι, μέλη ισλαμικών εξτρεμιστικών οργανώσεων, απήγαγαν δεκάδες πιστούς από δύο εκκλησίες στην πολιτεία Καντούνα, βόρεια της Νιγηρίας. Ανώτερος θρησκευτικός ηγέτης ανέφερε ότι οι απαγωγές αφορούν πάνω από 160 ανθρώπους.

Η αστυνομία της πολιτείας Καντούνα ανακοίνωσε ότι οι δράστες επιτέθηκαν σε ναό της Ευαγγελικής Εκκλησίας και σε εκκλησία Cherubim and Seraphim στην κοινότητα Kurmin Wali, στη δημοτική ενότητα Afogo, γύρω στις 11:25 το πρωί της Κυριακής. Οι αρχές βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες να εξακριβώσουν τον ακριβή αριθμό των απαγωγών.

Ο πρόεδρος της Χριστιανικής Ένωσης της Νιγηρίας στην Καντούνα, πάστορας Τζον Χαγιάμπ, δήλωσε στο Reuters ότι 172 πιστοί είχαν αρχικά απαχθεί, εκ των οποίων εννέα κατάφεραν να διαφύγουν, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι 163 να παραμένουν υπό κράτηση.

«Οι δράστες εμφανίστηκαν σε μεγάλα πλήθη, απέκλεισαν τις εισόδους των εκκλησιών και ανάγκασαν τους πιστούς να καταφύγουν στο δάσος», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αιδεσιμότατος

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι βιαιότητες απέναντι στους χριστιανούς της Νιγηρίας

Η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της Αφρικής αντιμετωπίζει νέο κύμα μαζικών απαγωγών από τον Νοέμβριο, γεγονός που ώθησε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να πραγματοποιήσει στρατιωτικές επιδρομές την ημέρα των Χριστουγέννων στην πολιτεία Σοκότο, στο βορειοδυτικό τμήμα της Νιγηρίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ,κατηγόρησε ένοπλες ομάδες της χώρας ότι στοχοποιούν χριστιανούς, χαρακτηρίζοντας τις δράσεις τους ως γενοκτονία.