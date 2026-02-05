Αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα περιλαμβάνουν emails που αναφέρουν ότι ο Μάντελσον είχε διαρρεύσει κυβερνητικά έγγραφα στον Έπσταϊν, αποκομίζοντας οικονομικά οφέλη.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, εξαπέλυσε σήμερα Πέμπτη σφοδρή επίθεση κατά του πρώην πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον - στενός φίλος του καταδικασθέντα για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν - επιχειρώντας να κατευνάσει την οργή που εκδηλώθηκε σε όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας, δηλώνοντας ότι λυπάται που πίστεψε τα «ψέματά» του πριν τον διορίσει στη θέση αυτή.

Ο Στάρμερ βρίσκεται υπό τεράστια πίεση - ακόμη και από βουλευτές του Εργατικού Κόμματος - για την απόφασή του να ορίσει τον Μάντελσον πρεσβευτή της Βρετανίας στην Ουάσιγκτον τον Δεκέμβριο του 2024, αφού οι σχέσεις του με τον Έπσταϊν ήταν ήδη γνωστές.

Αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα περιλαμβάνουν emails που αναφέρουν ότι ο Μάντελσον είχε διαρρεύσει κυβερνητικά έγγραφα στον Έπσταϊν, αποκομίζοντας οικονομικά οφέλη.

«Σκοτεινή πλευρά»

«Ήταν εδώ και καιρό δημόσια γνωστό ότι ο Μάντελσον γνώριζε τον Έπσταϊν, αλλά κανείς μας δεν γνώριζε το βάθος και τη σκοτεινή πλευρά αυτής της σχέσης», δήλωσε ο Στάρμερ στην αρχή ομιλίας του στη νότια Αγγλία.

Ο Μάντελσον, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός σε προηγούμενη κυβέρνηση των Εργατικών, πριν από περισσότερα από 15 χρόνια, παραιτήθηκε την Τρίτη από τη θέση του στη Βουλή των Λόρδων, λόγω των διασυνδέσεών του με τον Έπσταϊν, και πλέον βρίσκεται υπό αστυνομική έρευνα για φερόμενη κατάχρηση εξουσίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν θυμάται να έχει λάβει χρήματα και δεν έχει σχολιάσει δημόσια τις κατηγορίες ότι διέρρευσε έγγραφα.

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Στάρμερ, αλλά και στελέχη του ίδιου του κόμματός του, υποστηρίζουν ότι οι αποκαλύψεις εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την κρίση του Βρετανού πρωθυπουργού. Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι ο Στάρμερ είναι ήδη ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στο βρετανικό κοινό, ορισμένοι στο κόμμα του αναφέρουν ότι η θέση του βρίσκεται... υπό απειλή.

«Θέλω να πω αυτό στα θύματα του Έπσταϊν: λυπάμαι. Λυπάμαι για αυτό που έγινε σε εσάς, λυπάμαι που τόσοι πολλοί άνθρωποι με εξουσία σας απογοήτευσαν, λυπάμαι που πίστεψα τα ψέματα του Μάντελσον και τον διόρισα», είπε.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι ήθελε να δημοσιοποιήσει τις εισηγήσεις ελέγχου καταλληλότητας που έλαβε όταν επέλεξε τον Μάντελσον για τη θέση του πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον, ωστόσο τόνισε ότι πρέπει να συμμορφωθεί με αίτημα της αστυνομίας να μην προβεί σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την έρευνα.

Με πληροφορίες από Reuters