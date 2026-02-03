«Τεχνικό ή ανθρώπινο λάθος» απάντησε το υπουργείο Δικαιοσύνης την ώρα που πάνω από 100 θύματα του Επστάιν, είδαν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα πρόσωπά τους να δημοσιοποιούνται.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) αφαίρεσε χιλιάδες έγγραφα που σχετίζονται με τον Τζέφρι Επσταϊν από το site του, καθώς επιζήσαντες από τα εγκλήματα του εκλιπόντα δισεκατομμυριούχου σεξουαλικού παραβάτη, δήλωσαν ότι οι ταυτότητές τους είχαν παραβιαστεί.

Οι δικηγόροι των θυμάτων του Έπσταϊν δήλωσαν ότι οι ελαττωματικές διορθώσεις στα αρχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή έφεραν τις ζωές των πελατών τους άνω κάτω. Πρόκειται για σχεδόν 100 άτομα.

Στην ανακοίνωση συμπεριλήφθηκαν email και γυμνές φωτογραφίες στις οποίες μπορούσαν να αναγνωριστούν τα ονόματα και τα πρόσωπα των πιθανών θυμάτων. Οι επιζώντες εξέδωσαν δήλωση χαρακτηρίζοντας την αποκάλυψη «εξωφρενική» και τόνισαν ότι δεν πρέπει να «κατονομάζονται, να ελέγχονται και να τραυματίζονται εκ νέου».

Το DOJ δήλωσε ότι αφαίρεσε όλα τα αρχεία και δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι τα λάθη οφείλονταν σε «τεχνικό ή ανθρώπινο λάθος». Σε επιστολή που υπέβαλε σε ομοσπονδιακό δικαστή τη Δευτέρα, το DOJ ανέφερε πως «όλα τα έγγραφα που ζήτησαν τα θύματα ή οι συνήγοροί τους να αφαιρεθούν μέχρι χθες το βράδυ, έχουν αφαιρεθεί για περαιτέρω διόρθωση».

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι συνεχίζει να εξετάζει νέα αιτήματα, καθώς και να ελέγχει εάν υπάρχουν άλλα έγγραφα που ενδέχεται να χρειάζονται περαιτέρω διόρθωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τους όρους της δημοσίευσης, η οποία επιβλήθηκε αφού και τα δύο σώματα του Κογκρέσου ενέκριναν σχετικό μέτρο, που υποχρέωνε το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιεύσει τα έγγραφα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ήταν υποχρεωμένη να διαγράψει λεπτομέρειες, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναγνώριση των θυμάτων.

Την Παρασκευή, δύο δικηγόροι που εκπροσωπούσαν τα θύματα ζήτησαν από ομοσπονδιακό δικαστή στη Νέα Υόρκη να διατάξει το υπουργείο Δικαιοσύνης να κατεβάσει το site, που φιλοξενεί τα αρχεία, αποκαλώντας την δημοσίευση «την πιο κατάφωρη παραβίαση της ιδιωτικότητας των θυμάτων σε μια μόλις μέρα, στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η Μπρίτανι Χέντερσον και ο Μπραντ Έντουαρντς δήλωσαν ότι υπάρχει «μια εξελισσόμενη έκτακτη ανάγκη, που απαιτεί άμεση δικαστική παρέμβαση» λόγω της «μη δυνατότητας διαγραφής των ονομάτων των θυμάτων και άλλων προσωπικών πληροφοριών ταυτοποίησης σε χιλιάδες περιπτώσεις» από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αρκετά από τα θύματα του Επστάιν πρόσθεσαν σχόλια στην επιστολή, συμπεριλαμβανομένου ενός που περιέγραψε την δημοσίευση ως «απειλητική για τη ζωή» και ενός δεύτερου, που είπε ότι είχε λάβει θανατικές απειλές μετά τη δημοσίευση των ιδιωτικών τραπεζικών στοιχείων της.

Μιλώντας στο BBC την Τρίτη, η επιζήσασα του Επστάιν, Άνι Φάρμερ, δήλωσε πως «Είναι δύσκολο να επικεντρωθούμε στις νέες πληροφορίες, που έχουν έρθει στο φως λόγω της ζημιάς που έχει προκαλέσει το υπουργείο Δικαιοσύνης εκθέτοντας τους επιζώντες με αυτόν τον τρόπο».

Ένα άλλο θύμα του Επστάιν, η Λίζα Φίλιπς, δήλωσε ότι πολλοί από τους επιζώντες ήταν «πολύ δυσαρεστημένοι με το αποτέλεσμα» της δημοσιοποίησης.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης παραβίασε και τις τρεις απαιτήσεις μας», δήλωσε στο Newsday του BBC την Τρίτη. «Πρώτον, πολλά έγγραφα δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Δεύτερον, η ημερομηνία που είχε οριστεί για τη δημοσιοποίηση έχει περάσει προ πολλού. Και τρίτον, το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε τα ονόματα πολλών από τους επιζώντες».

Πρόσθεσε πως αισθάνονται ότι οι ιθύνοντες «παίζουν κάποια παιχνίδια (εις βάρος μας), αλλά δεν πρόκειται να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε». Η Γκλόρια Άλρεντ, δικηγόρος υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών που έχει εκπροσωπήσει πολλά από τα θύματα του Επστάιν, δήλωσε στο BBC ότι πολλά ονόματα θυμάτων είχαν αποκαλυφθεί στην τελευταία δημοσιοποίηση, ανάμεσά τους και ορισμένα, που δεν είχαν κατονομαστεί δημόσια.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν μια γραμμή στα ονόματα, αλλά μπορεί ακόμα κάποιος να τα διαβάσει», είπε. «Σε άλλες περιπτώσεις, φαίνονται φωτογραφίες θυμάτων - επιζώντων που δεν έχουν δώσει ποτέ συνέντευξη δημοσίως, δεν έχουν δώσει ποτέ το όνομά τους στη δημοσιότητα».

Εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε στο CBS, ότι «το υπουργείο λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των θυμάτων και έχει διαγράψει χιλιάδες ονόματα θυμάτων από τα εκατομμύρια δημοσιευμένες σελίδες για να προστατεύσει τους αθώους». Πρόσθεσε πως το υπουργείο «εργαζόταν όλο το 24ωρο για να διορθώσει το πρόβλημα.

Εκατομμύρια αρχεία που σχετίζονται με τον Επστάιν έχουν δημοσιοποιηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης από τότε που επιβλήθηκε διά νόμου η δημοσιοποίησή τους πέρυσι. Μόνο την περασμένη Παρασκευή δημοσιοποιήθηκαν 3 εκατ. σελίδες, 180.000 εικόνες και 2.000 βίντεο.

Η δημοσιοποίηση αυτή έγινε έξι εβδομάδες αφότου είχε λήξει η προθεσμία, την οποία είχε υπογράψει ο Ντόναλντ Τραμπ υπό δικομματική πίεση του Κογκρέσου, η οποία επέβαλε την κοινοποίηση όλων των εγγράφων, που σχετίζονται με τον Επστάιν.

Σημειώνεται πως ο Επστάιν πέθανε σε κελί φυλακής της Νέας Υόρκης στις 10 Αυγούστου 2019, εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας. ανθρώπων.