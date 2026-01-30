Sex trafficking, βιασμοί, δολοφονίες - Τα αρχεία της υπόθεσης Επστάιν αποκαλύπτουν ένα σκοτεινό δίκτυο με πρωτοκλασάτα ονόματα όπως ο Τραμπ και ο Μασκ.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε το απόγευμα της Παρασκευής έναν νέο τεράστιο όγκο από τα αρχεία του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, εκλιπόντα δισεκατομμυριούχου, Τζέφρι Επστάιν. Μία απλή αναζήτηση στο site του υπουργείου δικαιοσύνης με την λέξη «Τrump» εμφανίζει 3.147 έγγραφα με το όνομα του Αμερικανού προέδρου και της οικογένειάς του.

Ένα βήμα πιο πέρα, πατώντας ενδεικτικά σε έναν από τους συνδέσμους, τα όσα αναφέρονται προκαλούν το λιγότερο αποτροπιασμό για τα όσα έχουν καταγγείλει τα θύματα.

Μία καταγγελία αναφέρει χαρακτηριστικά πως «Στην ηλικία των 16 ετών, ενώ ήταν μοντέλο, η γυναίκα που κάλεσε για να να κάνει καταγγελία στο FBI παρευρέθηκε σε 8 πάρτι στην κατοικία του Eπστάιν στη Νέα Υόρκη. Σε μια περίπτωση, η καλούσα ανέφερε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον Επστάιν. Σε μια άλλη περίπτωση, δύο δίδυμα αδέρφια, ο Άλεν και ο Όρεν, παρέσυραν την καλούσα και τη φίλη της στον επάνω όροφο, αλλά εκείνες κατάφεραν να δραπετεύσουν στον κάτω όροφο. Η καλούσα δήλωσε ότι «ο Όρεν βίασε την καλύτερή της φίλη και ένας τρίτος αδερφός, ο Ταλ, βίασε ένα 14χρονο κορίτσι ονόματι Καλούσα». Κατονόμασε άλλα άτομα που συμμετείχαν σε «μεγάλα πάρτι με όργια» μαζί της, άλλα νεαρά κορίτσια και μεγαλύτερα μοντέλα της Victoria's Secret, ο Μπιλ Κλίντον και ο Ντόναλντ Τραμπ. Η καταγγέλλουσα στο διαδίκτυο ανέφερε ότι ήταν θύμα και μάρτυρας ενός κυκλώματος σεξουαλικής διακίνησης ανθρώπων στο γήπεδο γκολφ Τραμπ στο Ράντσο Πάλος Βέρντες της Καλιφόρνια μεταξύ 1995-1996. Η καταγγέλλουσα ανέφερε την Γκισλέιν Μάξγουελ ως «την κυρία και μεσίτρια για τα σεξουαλικά πάρτι, πελάτες των οποίων ήταν οι Επστάιν, Ρόμπιν Λιτς και Ντόναλντ Τραμπ. Η καταγγέλλουσα ανέφερε ότι συμμετείχε σε όργια», και ότι μερικά κορίτσια εξαφανίστηκαν, φημολογείται ότι «δολοφονήθηκαν και θάφτηκαν στις εγκαταστάσεις». Η καταγγέλλουσα ανέφερε ότι δέχθηκε απειλές από τον τότε επικεφαλής ασφαλείας του Τραμπ ότι, αν μιλούσε ποτέ για το τι «συνέβαινε εκεί ή ποιον έβλεπε, θα «κατέληγε λίπασμα» για τις πίσω εννέα τρύπες όπως τα άλλα τα μ@@ια».

Λίγο παρακάτω στο ίδιο έγγραφο μία νέα ακόμα πιο σοκαριστική καταγγελία αναφέρει πως «Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διοργάνωνε πάρτι στο Μαρ- α- λάγκο που ονομάζονταν «κορίτσια του ημερολογίου». Ο Τζέφρι Επστάιν έφερνε τα παιδιά και ο Τραμπ τα έβγαζε σε πλειστηριασμό». Στη συνέχεια περιγράφει πώς μετρούσε το αιδοίο και τον κόλπο των παιδιών. «...και βαθμολογούσε τα παιδιά με βάση το πόσο σφιχτά ήταν. Οι καλεσμένοι ήταν μεγαλύτεροι άνδρες, μεταξύ των οποίων ο Ίλον Μασκ, ο Ντον Τζούνιορ Τραμπ, η Ιβάνκα Τραμπ και ο Έρικ Τραμπ ήταν εκεί. Ο δικηγόρος Άλαν Ντέρσοβιτς ήταν επίσης εκεί με τον δικηγόρο Μπομπ Σαπίρο. Μας πήγαν σε δωμάτια, μας ανάγκασαν να κάνουμε στοματικό σεξ στον Ντόναλντ Τραμπ. Μας ανάγκασαν να τους επιτρέψουμε να διεισδύσουν. Ήμουν 13 ετών όταν με βίασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Γκισλέιν Μάξγουελ ήταν επίσης παρούσα».

Μία άλλη καταγγέλουσα αναφέρει πως «το 1987 μια φίλη της (Θύμα 1) έπινε και κατέληξε στο Trump Plaza. Το Θύμα 1 είδε τον Ντόναλντ Τραμπ και ήθελε να τον συναντήσει. Ένας άγνωστος άντρας την πλησίασε και προσφέρθηκε να της συστήσει τον Τραμπ. Ο άγνωστος άντρας έδωσε στο Θύμα 1 ένα ποτό και το Θύμα 1 ξύπνησε γυμνό και με πληγές με 300 δολάρια δίπλα στο κρεβάτι. Το Θύμα 1 δεν θυμόταν πώς έφτασε στο δωμάτιο. Θυμήθηκε να είδε «μια στιγμή» το πρόσωπο του Τραμπ. Το Θύμα 1 τηλεφώνησε στην καλούσα και της είπε ότι νόμιζε ότι είχε βιαστεί. Το Θύμα 1 δεν πήγε σε νοσοκομείο για να γίνει εξέταση βιασμού επειδή θεωρούσε ότι κανείς δεν θα την πίστευε, ειδικά επειδή ήταν μεθυσμένη....» λίγο παρακάτω η ίδια καταγγελία αναφέρει πως κανείς δεν ξαναείδε το «Θύμα 1». «Πριν από λίγα χρόνια, ανακαλύφθηκαν λείψανα που ταίριαζαν με την περιγραφή των ενδυμάτων που φορούσε το Θύμα 1 όταν εξαφανίστηκε. Τα τεστ DNA εκείνη την εποχή δεν ήταν πειστικά».

Μία άλλη καταγγελία αναφέρει ότι «έχει στην κατοχή της βίντεο με σεξουαλικά πάρτι με άτομα υψηλού προφίλ, συναλλαγές με καρτέλ και ισχυρίζεται ότι έχει δει τον Ρόμπιν Λιτς να στραγγαλίζει μέχρι θανάτου ένα νεαρό κορίτσι σε ένα από αυτά τα πάρτι».

Όλες οι καταγγελίες κάνουν λόγο για sex trafficking ανήλικων κοριτσιών, δολοφονίες νεογέννητων σε εγκυμοσύνες που προέκυψαν από βιασμούς, κορίτσια που ξαφνικά εξαφανίστηκαν ή δολοφονήθηκαν, απειλές και σκοτεινά δίκτυα με πρωτοκλασάτα ονόματα, που ούτε το πιο διεστραμμένο μυαλό δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Κι όμως αυτά εμφανίστηκαν σε μία απλή αναζήτηση του ονόματος του Τραμπ σε ένα μόνο mail από τα εκατομμύρια αρχεία Επστάιν που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή.