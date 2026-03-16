Όσα είπε η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno».

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», παραχώρησε η Ιωάννα Μαλέσκου, κατά τη διάρκεια των οποίων αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον τηλεοπτικό σταθμό του ΟΡΕΝ και στις αλλαγές προγράμματος, ενώ μεταξύ άλλων, στάθηκε και στη σχέση της με το Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του σταθμού, η παρουσιάστρια εξήγησε ότι το θεωρεί μία θετική εξέλιξη. Τόνισε μάλιστα, πως η αλλαγή στην εκπομπή του Θανάση Πάτρα, δεν είναι υποβάθμιση, αλλά εξέλιξη:

«Τις αλλαγές στο OPEN τις ακούω και τις εξετάζω μόνο θετικά. Ο σταθμός επενδύει, σκέφτεται και δεν αποβάλει στοιχεία που μπορεί να αλλάξει, μόνο θετικά το βλέπω. Το OPEN είναι ένας σταθμός που δεν αδειάζει τους ανθρώπους του. Δεν θεωρώ υποβάθμιση την αλλαγή μέρας στον Θανάση Πάτρα, το θεωρώ εξέλιξη».

Παράλληλα, η Ιωάννα Μαλέσκου, ρωτήθηκε για τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την εξέλιξη της συνεργασίας τους, ενώ η ίδια απάντησε ως εξής:

«Γενικά κουράστηκα να απαντάω για τη σχέση μου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, αν πάει καλά η εκπομπή και για το αν θα συνεχίσουμε. Δεν έχω μπει στη διαδικασία να σκεφτώ το μετά. Εμένα με νοιάζει, με τόσες αλλαγές που γίνονται, να συνεχίζει να πηγαίνει καλά η εκπομπή και ακόμα καλύτερα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την πλευρά του, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, μίλησε για τις αλλαγές του ΟΡΕΝ, εξηγώντας:

«Κάθε αλλαγή θέλω να πιστεύω ότι είναι για καλό. Το Real View, είναι ένα ιδιαίτερο πρότζεκτ, μπορεί ο κόσμος του μεσημεριού να το αγκαλιάσει περισσότερο. Είμαι φαν του Θανάση Πάτρα… Θεωρώ ότι θα έχει επιτυχία. Δεν θεωρώ ότι είναι ούτε υποβάθμιση, ούτε αναβάθμιση η αλλαγή».