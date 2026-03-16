Η συγκίνηση της Μαρίας Μπεκατώρου με τη νέα παίκτρια στο τηλεπαιχνίδι «The Chase».

Μία ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή έλαβε χώρα στο αποψινό επεισόδιο του «The Chase» με την Μαρία Μπεκατώρου να μη μπορεί να συγκρατήσει την συγκίνησή της με τα όσα ανέφερε η νέα της παίκτρια.

Η παρουσιάστρια, έχει αποδείξει και στο παρελθόν τον αυθορμητισμό της, ενώ συχνά εκφράζει τη χαρά, την έκπληξή της ή την αποστροφή της απέναντι σε όσα συμβαίνουν στο πλατό.

Έτσι, σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου, η Μαρία Μπεκατώρου, υποδέχθηκε στο «The Chase» τη Δήμητρα, η όποια πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ανέφερε ότι τα χρήματα τα χρειάζεται για να ενισχύσει οικονομικά τη μητέρα της η οποία πάσχει από άνοια:

«Τα χρήματα θα ήθελα να τα διαθέσω για να έχει μια αξιοπρεπή καθημερινότητα η μανούλα μου που είναι ανοϊκή, αλλά δυστυχώς ανασφάλιστη υπερήλικας. Μέλημά μου είναι, όσο μπορώ, να τη βοηθώ και να εύχομαι στον Θεό να μη φτάσουμε σε ένα σημείο που να μην μπορώ να κάνω εγώ κάτι για εκείνη».

Σε αυτό, η Μαρία Μπεκατώρου, ανέφερε συγκινημένη: «Τώρα με συγκίνησες πάρα πολύ. Θα το ξεπεράσουμε αυτό το συναίσθημα τώρα, γιατί πρέπει να παίξουμε».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

