Η Μαρία Μπεκατώρου έδειξε την προτίμησή της στην αμιγώς ψυχαγωγική τηλεοπτική ζώνη, χωρίς να αποκλείει κανένα ενδεχόμενο.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε η Μαρία Μπεκατώρου και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου.

Η παρουσιάστρια του «The Chase» κατά τη διάρκεια της συζήτησης απάντησε στο ενδεχόμενο να αναλάβει την παρουσίαση κάποιας πρωινής τηλεοπτικής εκπομπής, εκδηλώνοντας παράλληλα την προτίμησή της στα αμιγώς τηλεοπτικά προγράμματα.

Συγκεκριμένα, απαντώντας στα σχετικά ερωτήματα, ανέφερε: «Όχι! Το αν έχει κλείσει το κεφάλαιο, δεν μπορείς να το πεις στην τηλεόραση γιατί βιοποριζόμαστε από αυτή. Δεν μπορώ να πω ότι έχει κλείσει. Δεν το προτιμώ όμως».

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Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θα ήθελα όσο αντέχω και θέλει και ο κόσμος και ο Θεός πρώτα απ’ όλα να μείνει εκεί που είμαι τώρα. Στην ψυχαγωγία. Την καθαρόαιμη ψυχαγωγία».