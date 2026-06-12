Η «Ημέρα Αποκάλυψης» κυκλοφόρησε στους ελληνικούς κινηματογράφους την Πέμπτη 11/06 και καλό θα ήταν να είστε προετοιμασμένοι για κάποια πράγματα.

Η νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Disclosure Day» (Ημέρα Αποκάλυψης), μόλις έκανε πρεμιέρα (11/06) στις ελληνικές στις αίθουσες. Πριν πάτε να τη δείτε, υπάρχουν μερικά πράγματα που ίσως θα θέλατε να γνωρίζετε για αυτή την ταινία δράσης και φαντασίας, που οι κριτικοί της χαρακτηρίζουν ως την καλύτερη του σκηνοθέτη, τα τελευταία 20 χρόνια.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν δείτε την «Ημέρα Αποκάλυψη» στα σινεμά

Η νέα ταινία του Σπίλμπεργκ, «Disclosure Day», ασχολείται, φυσικά, με τα UFO και τους εξωγήινους. Ο σκηνοθέτης επιστρέφει στο sci fi είδος που γνωρίζει καλά και τον καθιέρωσε.

Η ταινία περιστρέφεται σε μεγάλο βαθμό γύρω από την ιστορία της ανθρωπότητας που ανακαλύπτει ότι οι εξωγήινοι ζουν ανάμεσά μας, και τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτή η αποκάλυψη. Ωστόσο, το πιο σημαντικό που πρέπει να γνωρίζετε για το «Disclosure Day» πριν πάτε να το δείτε είναι ότι η ταινία αφορά επίσης, και ίσως κυρίως, τους ανθρώπους.

Η ταινία δεν μοιάζει να είναι το τυπικό blockbuster δράσης που ίσως ελπίζουν να δουν ορισμένοι θαυμαστές. Αντίθετα, η ταινία είναι πιο ενδοσκοπική και εμβαθύνει στην ανθρώπινη ενσυναίσθηση και στο τι θα συνέβαινε στην πραγματικότητα, αν κάτι τόσο μεγάλο όσο η ιδέα της ύπαρξης εξωγήινων μάς επηρέαζε. Ο Σπίλμπεργκ δεν είναι άγνωστος στο να αναδεικνύει αυτό το θέμα, και πρόσφατα δήλωσε στο Entertainment Weekly ότι η ουσία της ταινίας είναι η ενσυναίσθηση.

{https://youtu.be/KtNye1JrScg?si=hkZF4qhODiiv3EMp}

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«Στον πυρήνα της ταινίας "Disclosure Day' βρίσκεται το ερώτημα: Πού έχει πάει όλη η ενσυναίσθησή μας;» ανέφερε ο Σπίλμπεργκ. «Μήπως μια πραγματική ημέρα αποκάλυψης θα επανένωνε ό,τι έχει χωριστεί ή θα άρχιζε να επιδιορθώνει ό,τι έχει καταστραφεί από την απουσία της ενσυναίσθησης; Και νομίζω ότι αυτή ήταν η προσωπική σύνδεση για μένα. Σε αυτή την ιστορία δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις ανθρώπινες σχέσεις, παρά στην ενδεχόμενη και ελπιδοφόρα σύνδεση μεταξύ ενός εξωγήινου πολιτισμού και του ανθρώπινου είδους», εξήγησε.

Αν και η ταινία περιλαμβάνει αναμφίβολα ορισμένες μεγάλες σκηνές δράσης, είναι σημαντικό οι θαυμαστές να μην περιμένουν πάρα πολλές τέτοιες σκηνές. Η «Ημέρα Αποκάλυψης» έναν πολύ πιο συναισθηματικό χαρακτήρα και εμβαθύνει σε ορισμένα θέματα που ο Σπίλμπεργκ έχει συνηθίσει να εξερευνά.