Το rom-com που βλέπουν όλοι και το φαινόμενο που έχει παραμείνει στο Top 10 του Netflix για 52 συνεχόμενες εβδομάδες.

Η αγάπη έχει κατακτήσει την πρώτη θέση των charts του Netflix σε 66 χώρες του πλανήτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Χώρες όπως οι: ΗΠΑ, Βραζιλία, Αργεντινή, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, κ.ά., ζουν τον έρωτα με το «Office Romance», τη νέα ταινία της Τζένιφερ Λόπεζ ως η τελειομανής CEO μιας αεροπορικής εταιρείας που ερωτεύεται έναν φιλόδοξο δικηγόρο τον οποίο υποδύεται ο Μπρετ Γκολντστάιν του Ted Lasso.

Η νέα ρομαντική κωμωδία του Netflix, με 24,6 εκατομμύρια προβολές, βρίσκεται για δεύτερη εβδομάδα στην πρώτη θέση των 10 πιο δημοφιλών αγγλόφωνων ταινιών για την εβδομάδα και παράλληλα φιγουράρει σε μια θέση του Top 10 σε 93 χώρες.

Η ταινία Έρωτας στο Γραφείο (Office Romance) κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα στις 5 Ιουνίου και σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: δύο εργασιομανείς μπλέκουν σε μπελάδες «όταν αρχίζουν να σκέφτονται με την καρδιά τους». Μια «πικάντικη ρομαντική κωμωδία για έναν μυστικό ερωτικό δεσμό στο γραφείο».

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{https://youtu.be/11gcNa-TBRA?si=-azSewPgpkaI8_U1}

Την ίδια στιγμή, το animated φαινόμενο που ακούει στο όνομα KPop Demon Hunters, που κατέκτησε την έκτη θέση της ίδιας λίστας, με 3.6 εκατομμύρια προβολές, μόλις έγραψε ιστορία στο Netflix παραμένοντας στo Top10 για 52 συνεχόμενες εβδομάδες!



To ΚPop Demon Hunters, έχει αναδειχτεί ως η καλύτερη ταινία στην ιστορία του Netflix, με 325.1 εκατομμύρια προβολές.

{https://youtu.be/AzCAwdp1uIQ?si=10RLdX7-ZYM0Myuo}

Οι 10 ταινίες που είδαν περισσότερο οι Έλληνες στο Netflix

Όπως αναφέραμε και στην αρχή, και οι Έλληνες θεατές... την έχουν πατήσει με την Τζένιφερ Λόπεζ. Το Office Romance τερματίζει πρώτο, για δεύτερη εβδομάδα, στο ελληνικό Netflix, ενώ ο πρώην της, Μπεν Άφλεκ τερματίζει έβδομος και καταϊδρωμένος με το Τhe Way Back.