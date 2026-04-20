Η νέα ταινία της Τζένιφερ Λόπεζ, «Office Romance», θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix το καλοκαίρι.

To Netflix ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας ρομαντικής κωμωδίας με πρωταγωνιστές την Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπρετ Γκόλντσταϊν του «Ted Lasso».

Το «Office Romance», στο οποία ο Γκόλντσταϊν έχει και ρόλο σεναριογράφου, θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 5 Ιουνίου.

Η ταινία ακολουθεί δύο εργασιομανείς (Λόπεζ και Γκόλντσταϊν) που μπλέκουν σε μπελάδες «όταν αρχίζουν να σκέφτονται με την καρδιά τους» και περιγράφεται από τον streamer ως «πικάντικη ρομαντική κωμωδία για έναν μυστικό ερωτικό δεσμό στο γραφείο».

Στην καρέκλα του σκηνοθέτη βρίσκεται ο Ολ Πάρκερ, ο οποίος είναι γνωστός κυρίως για τη σκηνοθεσία των ταινιών «Mamma Mia! Here We Go Again» και «Ticket to Paradise», ενώ ο Γκόλντσταϊν, ο οποίος υποδύεται τον Roy Kent στη σειρά «Ted Lasso», είναι επίσης παραγωγός του πρότζεκτ μαζί με τη Λόπεζ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μιλώντας για την ταινία, ο Γκόλντσταϊν δήλωσε στο Tudum: «Κάθε μέρα έρχομαι στη δουλειά για να γυρίσω μια ρομαντική κωμωδία με την Τζένιφερ Λόπεζ και αυτό το απίστευτο καστ, και περιμένω να πεταχτούν ξαφνικά κάποιοι και να μου πουν ότι μου κάνουν φάρσα. [Αυτό] δεν έχει συμβεί ακόμα, οπότε μήπως είναι αλήθεια;».

Εκτός από το επερχόμενο «Office Romance», η Τζένιφερ Λόπεζ πρωταγωνιστεί και σε μια ακόμα ταινία που θα κυκλοφορήσει σύντομα στο Netflix. Ο λόγος για το The Last Mrs Parrish, ένα ψυχολογικό θρίλερ που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λιβ Κονσταντίν από το 2017 και ακολουθεί μια απατεώνισσα που παίρνει περισσότερα από όσα περίμενε όταν βάζει στο στόχαστρο ένα πλούσιο ζευγάρι.