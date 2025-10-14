Η Τζένιφερ Λόπεζ θα πρωταγωνιστήσει στο ψυχολογικό θρίλερ The Last Mrs. Parrish που βασίζεται στο ομώνυμο bestseller.

Όσο εμείς αναμένουμε την πρεμιέρα της ταινίας Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 23 Οκτωβρίου, η Τζένιφερ Λόπεζ ετοιμάζει το επόμενό της πρότζεκτ για το Netflix.



Ο λόγος για το νέο ψυχολογικό θρίλερ, The Last Mrs. Parrish με σκηνοθέτη τον βραβευμένο με Όσκαρ Ρόμπερτ Ζεμέκις (Back to the Future, Forrest Gump). Η ταινία έχει ξεκινήσει γυρίσματα από τον Σεπτέμβριο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν λεπτομέρειες για την πιθανή ημερομηνία πρεμιέρας στον streamer.



Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η επερχόμενη ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λιβ Κόνσταντιν που κυκλοφόρησε το 2017 σε σενάριο των Άντρεα Μπέρλοφ και Τζον Γκέιτινς, με τη Λόπεζ να υπογράφει και την παραγωγή.





Η Λατίνα σταρ θα παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Daphne Parrish. Τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να διαρκέσουν έως τις 21 Νοεμβρίου. Μάλιστα, η Λόπεζ εντοπίστηκε να γυρίζει κάποιες σκηνές για την ταινία στους δρόμους του Μανχάταν. Η ηθοποιός έδειχνε ιδιαίτερα κομψή με ένα κόκκινο ταγιέρ του οίκου Dior, ζώνη, μαύρα γάντια, μεγάλα γυαλιά ηλίου και ένα καπέλο με πλατύ γείσο. Την προσεγμένη εμφάνισή της συμπλήρωναν οι εντυπωσιακές γόβες Manolo Blahnik, μία καρφίτσα με φτερά αγγέλου στο πέτο της και ένα δερμάτινο clutch.



Όσον αφορά την πλοκή, στη σύνοψη του βιβλίου, αναφέρεται:



«Η Amber Patterson έχει βαρεθεί. Έχει κουραστεί να είναι μια άσημη, απλή, αόρατη γυναίκα που χάνεται στο πλήθος. Αξίζει περισσότερα — μια ζωή γεμάτη χρήματα και εξουσία, όπως τη ζωή που η ξανθιά, γαλανομάτα θεά Daphne Parrish, θεωρεί δεδομένη.



Για όλους στην πόλη του Bishops Harbor, στο Κονέκτικατ, η Daphne — μια κοσμοπολίτισσα και φιλάνθρωπος — και ο σύζυγός της, ο μεγιστάνας των ακινήτων Jackson, είναι ένα ζευγάρι βγαλμένο από παραμύθι.

Η ζήλια της Amber θα μπορούσε να την καταστρέψει... αν δεν είχε ένα σχέδιο. Η Amber εκμεταλλεύεται την ευσπλαχνία και την καλοσύνη της Daphne για να εισχωρήσει στη ζωή της οικογένειας — το πρώτο βήμα σε ένα σχολαστικό σχέδιο για να την υπονομεύσει. Σε λίγο καιρό, η Amber γίνεται η πιο στενή φίλη της Daphne, ταξιδεύει στην Ευρώπη με τους Parrish και τις όμορφες μικρές κόρες τους και πλησιάζει όλο και περισσότερο τον Jackson.



Αλλά ένα μυστικό από το παρελθόν της μπορεί να υπονομεύσει όλα όσα έχει καταφέρει η Amber και, αν αποκαλυφθεί, το καλοσχεδιασμένο σχέδιό της μπορεί να καταρρεύσει».





Μαζί με την Λόπεζ στο καστ συμμετέχουν οι: Νικολάι Κόστερ-Βάλνταου (Game of Thrones) ως Τζάκσον Πάρις, Ιζαμπέλ Μέι (1883) ως Άμπερ Πάτερσον, Πίερσον Φοντέ (The Man from Toronto), Ντέμπι Μαζάρ (Empire Records), Ντένις Ο'Χέαρ (American Horror Story), Ρενάτα Φρίντμαν (The Patient) και Εντουάρντο Ράμος (21 Bridges) ως Τζιόρτζιο.

Θυμίζουμε ότι η Τζένιφερ Λόπεζ έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετές επιτυχημένες πρωτότυπες παραγωγές του Netflix, όπως το Atlas, το The Mother και το ντοκιμαντέρ Jennifer Lopez: Halftime.

Εκτός από το The Last Mrs. Parrish, έχει ακόμα ένα πρότζεκτ σε εξέλιξη με το Netflix, μια ρομαντική κωμωδία με τίτλο Office Romance.