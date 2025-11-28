Και από εμάς είναι «ναι»!

Ο Ράιαν Τζόνσον, ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης και των τριών ταινιών Knives Out στο Netflix, αποκάλυψε την σπουδαία και βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό που θέλει να έχει σε μια επόμενη ταινία της σειράς.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η σειρά ταινιών έχει εναλλασσόμενο καστ. Μόνο ο Ντάνιελ Κρεγκ, που υποδύεται τον ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ, εμφανίζεται στον ίδιο ρόλο. Ο Νόα Σέγκαν και ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ εμφανίζονται σε όλες τις ταινίες, συμπεριλαμβανομένου του Knives Out 3, ωστόσο παίζουν διαφορετικούς χαρακτήρες κάθε φορά. Το υπόλοιπο καστ αποτελείται από διαφορετικούς, καταξιωμένους ηθοποιούς.

Σε μια νέα συνέντευξη στο Variety ο Τζόνσον είπε ότι θα ήθελε η Μέριλ Στριπ να συμμετάσχει στο καστ μιας ταινίας Knives Out. «Νιώθω ότι η Μέριλ Στριπ θα τα πήγαινε περίφημα. Γεννήθηκε για να παίξει σε μία από αυτές τις ταινίες. Είναι ξεκαρδιστική», είπε ο σκηνοθέτης σε μια ειδική προβολή της πιο πρόσφατης ταινίας Knives Out — Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery — πριν παραδεχτεί ότι «Δεν την ξέρω καθόλου».

Η Κέρι Ουάσινγκτον, η οποία υποδύεται τη Βέρα Ντρέιβεν στο Wake Up Dead Man, έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τη Στριπ στην μουσική κωμωδία του 2020 The Prom. Η ηθοποιός δήλωσε ότι θα βοηθήσει με το κάστινγκ. «Ρωτάς τους ανθρώπους πώς είναι να βρίσκονται σε αυτές τις ταινίες, και όλοι λένε ότι είναι απλώς ένα όνειρο, οπότε θα την ενθάρρυνα», είπε.

Το πρώτο Knives Out κυκλοφόρησε το 2019, και το καστ του περιλάμβανε τον Κρις Έβανς την Άνα ντε Άρμας, την Τζέιμι Λι Κέρτις και την Τόνι Κολέτ ως Τζόνι Θρόμπεϊ. Στη συνέχεια, η δεύτερη ταινία: Glass Onion: A Knives Out Mystery έκανε πρεμιέρα το 2022, με πρωταγωνιστές τον Έντουαρντ Νόρτον, την Κέιτ Χάντσον, τον Ντέιβ Μπαουτίστα και άλλους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο επερχόμενο Wake Up Dead Man το οποίο διαθέτει επίσης ένα all-star καστ, θα δούμε τους: Τζος Ο'Κόνορ, Γκλεν Κλόουζ, Τζος Μπρόλιν, Μίλα Κούνις, Τζέρεμι Ρένερ, Κέρι Ουάσινγκτον, Άντριου Σκοτ, Κέιλι Σπάνι, Ντάριλ ΜακΚόρμακ, Τόμας Χέιντεν Τσερτς, Τζέφρι Ράιτ, Άνι Χάμιλτον, Τζέιμς Φόλκνερ, Μπρίτζετ Έβερετ, Νόα Σίγκαν και Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ.

{https://youtu.be/0hc8yz5-d5Y?si=ALckrIWsapjV_Qao}

Η ταινία κυκλοφορεί σε επιλεγμένες αίθουσες στις ΗΠΑ από τις 26 Νοεμβρίου, ενώ η πρεμιέρα στο Netflix έχει προγραμματιστεί για τις 12 Δεκεμβρίου 2025.