Από το Emily in Paris μέχρι το Stranger Things και τη νέα ταινία Knives Out, ο Δεκέμβριος είναι γεμάτος με πολυαναμενόμενες σειρές και ταινίες.

Ο τελευταίος μήνας της χρονιάς και ο πιο γιορτινός, φέρνει στο Netflix μερικές από τις καλύτερες και πιο πολυναμενόμενες κυκλοφορίες του 2025.



Μία από αυτές είναι το Emily in Paris που στην πέμπτη σεζόν του βρίσκουμε την Έμιλι να κάνει ντόλτσε βίτα σε Ρώμη και Βενετία. Το Stranger Things επιστρέφει και τον Δεκέμβριο με τον δεύτερο τόμο της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του, ο Mr. Bean - Ρόουαν Άτκισον είναι και πάλι εδώ με το Man Vs Baby, ενώ η σειρά της Μέγκαν Μαρκλ ετοιμάζει ένα εορταστικό αφιέρωμα για τα Χριστούγεννα.

Στις 5 Δεκεμβρίου κάνει πρεμιέρα η νέα ταινία Jay Kelly, με τον Τζορτζ Κλούνεϊ και τον Άνταμ Σάντλερ να στρέφουν το βλέμμα στα Όσκαρ, ενώ ο Ντάνιελ Κρεγκ επιστρέφει, όχι ως Τζέιμς Μποντ, αλλά ως ντεντέκτιβ Μπενουά Μπλανκ για την τρίτη και πιο σκοτεινή ταινία Knives Out.



Την Παραμονή των Χριστουγέννων κυκλοφορεί επίσης το πολύ συγκινητικό Αντίο, Τζουν με την Κέιτ Γουίνσλετ να σκηνοθετεί και παίζει δίπλα τις Έλεν Μίλερ και Τόνι Κολέτ.



Και επειδή γιορτές χωρίς Άρχοντα των Δαχτυλιδιών δεν γίνεται, το Netflix φέρνει την επική τριλογία του Πίτερ Τζάκσον από τις 5 Δεκεμβρίου, ό, τι πρέπει για χριστουγεννιάτικο μαραθώνιο Lord of The Rings.



Φυσικά, καθ' όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, ο streamer εμπλουτίζει το πρόγραμμά του με χριστουγεννιάτικες ταινίες και σειρές για κάθε ηλικία.

Σειρές του Netflix

Ο Επόμενος Καλεσμένος μου με τον Ντέιβιντ Λέτερμαν και τον Άνταμ Σάντλερ (My Next Guest with David Letterman and Adam Sandler)

Κυκλοφορεί 1η Δεκεμβρίου



Ο Άνταμ Σάντλερ καλεί τον Ντέιβ στα παρασκήνια της κωμικής του περιοδείας. Έπειτα, μιλούν για το σταντ απ, τους διάσημους ρόλους του και την αγαπημένη του Stratocaster.



Ξέμεινα με την Πεθερά μου: Σεζόν 3 (Stranded with my Mother-in-Law: Season 3)

Κυκλοφορεί 3 Δεκεμβρίου



Η ένταση κορυφώνεται όταν έξι νέα ζευγάρια φτάνουν σε ένα παραδεισένιο νησί με έξτρα φορτίο –τις πεθερές τους– και διαγωνίζονται για ένα τεράστιο χρηματικό έπαθλο.



Με Αγάπη, Μέγκαν: Εορταστικό Αφιέρωμα (With Love, Meghan: Holiday Celebration)

Κυκλοφορεί 3 Δεκεμβρίου



Η Μέγκαν μιλά για τις αγαπημένες της χριστουγεννιάτικες παραδόσεις, χειροτεχνίες και οικογενειακές συνταγές με παλιούς και νέους φίλους σε ένα χριστουγεννιάτικο επισόδιο.



{https://youtu.be/Of7e-7cGl9k?si=t_k0mkHocKL-AMax}



Οι Εγκαταλελειμμένοι (The Abandons)

Κυκλοφορεί 4 Δεκεμβρίου



Στην Ουάσινγκτον του 1850, δύο οικογένειες με ισχυρές μητέρες — η μία πλούσια και η άλλη φτωχή, αλλά πιστή — παλεύουν για την επικράτηση στην άναρχη Άγρια Δύση.



Οι Πιστοί: Σεζόν 2 (The Believers: Season 2)

Κυκλοφορεί 4 Δεκεμβρίου



Θέλοντας να σώσουν τις οικογένειές τους, ο Γουίν κι ο Γκέιμ συγκεντρώνουν λεφτά και μπλέκονται με τα όνειρα ενός μοχθηρού πολιτικού. Η Ντίερ κάνει μια νέα αρχή.

Το Τίμημα της Ομολογίας (The Price of Confession)

Κυκλοφορεί 5 Δεκεμβρίου



Μια γυναίκα που κατηγορείται για τη δολοφονία του συζύγου της δέχεται μια πρόταση από έναν μυστηριώδη ξένο. Θα πάρει την ευθύνη πάνω του, αρκεί εκείνη να κάνει έναν φόνο.



Κατακτώντας το Μανχάταν: Σεζόν 2 (Owning Manhattan: Season 2)

Κυκλοφορεί 5 Δεκεμβρίου



Ο Ράιαν Σέρχαντ βάζει στόχο την ακριβή αγορά ακινήτων των προαστίων. Θα καταφέρουν, άραγε, οι κόντρες, οι φήμες κι οι προδοσίες να του κόψουν τον δρόμο προς την επιτυχία;



Δωρεάν Υπεράσπιση (Pro Bono)

Κυκλοφορεί 6 Δεκεμβρίου



Βλέποντας τη ζωή του να καταρρέει μέσα σε μια νύχτα, ένας καταξιωμένος δικαστής εντάσσεται στην ομάδα pro bono μιας δικηγορικής εταιρείας – και βρίσκει ελπίδα και σκοπό.



Pax Massilia: Σεζόν 2 (Blood Coast: Season 2)

Κυκλοφορεί 9 Δεκεμβρίου



Με τον Λιές στη φυλακή και μια βίαιη συμμορία να διεκδικεί τον έλεγχο του εμπορίου ναρκωτικών στη Μασσαλία η ομάδα απειλείται περισσότερο από ποτέ εσωτερικά κι εξωτερικά.

Το Ατύχημα: Σεζόν 2 (The Accident: Season 2)

Κυκλοφορεί 10 Δεκεμβρίου



Έναν χρόνο μετά την τραγωδία, ο πόνος παραμένει για τέσσερις οικογένειες, ενώ νέα μυστικά έρχονται στην επιφάνεια. Τώρα, καλούνται να επιλέξουν: λύτρωση ή εκδίκηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://youtu.be/kgw4DebD1g0?si=Yf7Qh8KWO5Jev3y6}



Άνθρωπος Εναντίον Μωρού (Man Vs Baby)

Κυκλοφορεί 11 Δεκεμβρίου



Ενόψει των Χριστουγέννων, ένας γκαφατζής μπαμπάς αναλαμβάνει να φυλάξει ένα πολυτελές ρετιρέ στο Λονδίνο, χωρίς να γνωρίζει ότι πρέπει να φροντίσει κι ένα χαμένο μωρό.

{https://youtu.be/zHhR3daI3bY?si=UEdl84_q4UUum-Hp}

Tomb Raider: Ο Θρύλος της Λάρα Κροφτ: Σεζόν 2 (Tomb Raider: The Legend of Lara Croft: Season 2)

Κυκλοφορεί 11 Δεκεμβρίου



Η Λάρα γυρίζει όλο τον πλανήτη για να βρει αρχαία αφρικανικά κειμήλια προτού πέσουν στα χέρια μιας πρωτοπόρου της τεχνολογίας και καταστρέψει τον κόσμο.

Η Πόλη (The Town)

Κυκλοφορεί 11 Δεκεμβρίου

Η ηθική και οι σχέσεις μιας ομάδας φίλων με οικονομικές δυσκολίες δοκιμάζονται όταν ανακαλύπτουν τέσσερις σακούλες με κλεμμένα χρήματα στη γενέτειρά τους.

Η Πόλη των Σκιών (City of Shadows)

Κυκλοφορεί 12 Δεκεμβρίου



Όταν η Βαρκελώνη ξυπνά με ένα πτώμα να κρέμεται φλεγόμενο από ένα από τα πιο διάσημα κτίρια του Γκαουντί, ένας αστυνομικός σε αναστολή γυρίζει για να πιάσει τον δολοφόνο.



Σπίτι για τα Χριστούγεννα: Σεζόν 3 (Home for Christmas: Season 3)

Κυκλοφορεί 12 Δεκεμβρίου



Για να κατευνάσει τον επίμονο πόνο των περσινών Χριστουγέννων, η Γιοχάνε αποφασίζει να απολαύσει τις φετινές γιορτές χωρίς ερωτικά βάσανα... ή τουλάχιστον έτσι πιστεύει.



Η Γαστρονομική Πάλη των Τάξεων: Σεζόν 2 (Culinary Class Wars: Season 2)

Κυκλοφορεί 16 Δεκεμβρίου



Νέοι μάγειρες από τη Μαύρη Κουτάλα αντιμετωπίζουν ελίτ σεφ από τη Λευκή Κουτάλα σε μια επική μαγειρική αναμέτρηση. Ποιος θα αντέξει τη θερμοκρασία και ποιος θα καεί;



Τι Έχει Μέσα το Κουτί (What's In The Box?)

Κυκλοφορεί 17 Δεκεμβρίου



Σε αυτό το τηλεπαιχνίδι με παρουσιαστή τον Νιλ Πάτρικ Χάρις, παίκτες απαντούν ερωτήσεις γνώσεων για να κερδίσουν –ή να κλέψουν– εντυπωσιακά κρυμμένα βραβεία.



Νταντά Γένους Αρσενικού: Σεζόν 3 (The Manny: Season 3)

Κυκλοφορεί 17 Δεκεμβρίου



Καθώς η Χιμένα αγωνίζεται να σώσει την εταιρεία της, η σχέση της με τον Γκαμπριέλ αντιμετωπίζει αναποδιές. Μπορεί η αγάπη τους να νικήσει ή είναι αυτό το τέλος;



Η Έμιλι στο Παρίσι: Σεζόν 5 (Emily in Paris: Season 5)

Κυκλοφορεί 18 Δεκεμβρίου



Η Έμιλι χαιρετά πια στα Ιταλικά και προσπαθεί να ξαναβρεί τον εαυτό της στη Ρώμη. Όμως, ποιος κάνει ντόλτσε βίτα όταν μπλέκει τον έρωτα, την καριέρα και την αφοσίωση;

{https://youtu.be/ML3J2T21afY?si=KeBiy5zU8gb3rhp-}



Sicilia Express

Κυκλοφορεί 22 Δεκεμβρίου



Ενόψει των Χριστουγέννων, δύο αδέξιοι Σικελοί φίλοι που εργάζονται στο Μιλάνο ανακαλύπτουν έναν κάδο που τους μεταφέρει στη στιγμή στις οικογένειές τους.



Stranger Things 5: Batch 2

Κυκλοφορεί 26 Δεκεμβρίου



Με το Χόκινς σε αποκλεισμό, την Εντ να κρύβεται και τον κίνδυνο να παραμονεύει παντού, όλη η παρέα σμίγει με έναν και μόνο στόχο: να βρει και να σκοτώσει τον Βέκνα.

{https://youtu.be/PssKpzB0Ah0?si=ZiYLUd5vLKrGsPP6}



Αποκλειστικά για Μέλη: Παλμ Μπιτς (Members Only: Palm Beach)

Κυκλοφορεί 29 Δεκεμβρίου



Σε αυτό το ριάλιτι, μια παρέα κοσμικών ζει το δράμα και τη χλιδή στο Παλμ Μπιτς, όπου τα πάρτι είναι λαμπερά και το κουτσομπολιό δεν τελειώνει ποτέ.

Ταινίες του Netflix

Τρολ 2 (Troll 2)

Κυκλοφορεί 1η Δεκεμβρίου



Όταν ένα νέο, επικίνδυνο τρολ σπέρνει την καταστροφή στην πατρίδα τους η Νόρα, ο Αντρέας και ο ταγματάρχης Κρις ξεκινούν την πιο επικίνδυνη αποστολή τους μέχρι τώρα.



Το Μυστικό του Αϊ-Βασίλη (My Secret Santa)

Κυκλοφορεί 3 Δεκεμβρίου



Μια μόνη μητέρα ψάχνει δουλειά. Ένα χιονοδρομικό κέντρο ζητά Αϊ-Βασίλη. Θα καταφέρει, με την αμφίεσή της, η Τέιλορ να πείσει έναν κληρονόμο ξενοδοχείου να την προσλάβει;



Το Βράδυ που ο Μπαμπάς μου Έσωσε τα Χριστούγεννα 2 (The Night My Dad Saved Christmas 2)

Κυκλοφορεί 5 Δεκεμβρίου



Όταν η πονηρή διευθύντρια μιας εταιρείας παιχνιδιών απάγει τον Αϊ-Βασίλη, είναι στο χέρι ενός πατέρα και του γιου του να σώσουν αυτόν και τα Χριστούγεννα.

{https://youtu.be/7Zrtw25-iHM?si=JzP1ONg4-Y5ritam}



Τζέι Κέλι (Jay Kelly)

Κυκλοφορεί 5 Δεκεμβρίου



Ο σταρ Τζέι Κέλι ταξιδεύει στην Ευρώπη με τον αφοσιωμένο μάνατζέρ του, αντιμετωπίζοντας το παρελθόν και το παρόν του, στην ταινία του υποψήφιου για Oscar® Νόα Μπάουμπακ.

{https://youtu.be/I8GbcVkqZwQ?si=uc_HRTGbNKlqhCJT}



Έρωτας και Κρασί (Love and Wine)

Κυκλοφορεί 5 Δεκεμβρίου



Ο κληρονόμος ενός διάσημου αμπελώνα αλλάζει ζωές μ' έναν προσγειωμένο παιδικό του φίλο για να αποδείξει ότι η πέρασή του στις γυναίκες δεν έχει να κάνει με τα πλούτη του.



Wake Up Dead Man: Στα Μαχαίρια (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery)

Κυκλοφορεί 12 Δεκεμβρίου



Ο ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ συνεργάζεται μ' έναν έντιμο νεαρό ιερέα για να εξιχνιάσουν ένα αδύνατο έγκλημα στην εκκλησία μιας μικρής πόλης που κρύβει μια σκοτεινή ιστορία.

{https://youtu.be/0hc8yz5-d5Y?si=wXB1r9c-ridgRICN}



Η Μεγάλη Πλημμύρα (The Great Flood)

Κυκλοφορεί 19 Δεκεμβρίου



Την -ενδεχομένως- τελευταία μέρα της Γης, μια μάχη ζωής και θανάτου σ' ένα πλημμυρισμένο διαμέρισμα γίνεται γρήγορα η μοναδική ελπίδα της ανθρωπότητας να επιβιώσει.

{https://youtu.be/ErWfGyLp5h8?si=3PcU0-4ao7uwO40t}



Αντίο, Τζουν (Goodbye June)

Κυκλοφορεί 24 Δεκεμβρίου



Η Κέιτ Γουίνσλετ σκηνοθετεί και παίζει με τους Έλεν Μίλερ, Τόνι Κολέτ, Τζόνι Φλιν και Άντρια Ράιζμπορο σε μια ιστορία για μια οικογένεια που λέει «αντίο» στη μητέρα.

{https://youtu.be/vIDoYSWCuzQ?si=IjM_yVsNvb4xP0tW}

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Τζέι Κέλι: Στα Παρασκήνια (The Making of Jay Kelly)

Κυκλοφορεί 5 Δεκεμβρίου



Από την καθηλωτική εναρκτήρια σκηνή μέχρι τον συναισθηματικό επίλογο, μπείτε στα παρασκήνια με τον σκηνοθέτη Νόα Μπάουμπακ, τον Τζορτζ Κλούνεϊ, τον Άνταμ Σάντλερ κ.ά.



The New Yorker: 100 Χρόνια (The New Yorker at 100)

Κυκλοφορεί 5 Δεκεμβρίου

Σάιμον Κάουελ: Η Επόμενη Πράξη (Simon Cowell: The Next Act)

Κυκλοφορεί 10 Δεκεμβρίου



Ο δημιουργός ειδώλων Σάιμον Κάουελ ψάχνει το νέο boy band σ' αυτήν την τρυφερή σειρά, όπου νεαρά ταλέντα με μεγάλα όνειρα διεκδικούν τη δική τους ευκαιρία για δόξα.

Φόνος στο Μονακό (Murder in Monaco)

Κυκλοφορεί 17 Δεκεμβρίου



Μονακό, 1999. Ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου πεθαίνει στο ρετιρέ του. Αυτό το ντοκιμαντέρ ερευνά τη δολοφονία του δισεκατομμυριούχου Έντμοντ Σάφρα.

{https://youtu.be/XbE_jwpTD1E?si=xUYuDJg5EtE9hc_n}



1975: Η Χρονιά που Άλλαξε τις ΗΠΑ (Breakdown: 1975)

Κυκλοφορεί 19 Δεκεμβρίου



ΗΠΑ, 1975. Μια εποχή κοινωνικών και πολιτικών αναταραχών εμπνέει μια σειρά από πρωτοποριακές ταινίες σε αυτό το ντοκιμαντέρ του βραβευμένου με Oscar Μόργκαν Νέβιλ.

Συγκάλυψη: Μυστικά και Σκάνδαλα (Cover-Up)

Κυκλοφορεί 26 Δεκεμβρίου



Ένα ντοκιμαντέρ για την καριέρα του ερευνητικού δημοσιογράφου Σέιμουρ Χερς, που με τα επίμονα ρεπορτάζ του αποκάλυψε συγκαλύψεις για το Μι Λάι, το Άμπου Γκρέιμπ κ.ά.

Netflix K&F Film

Καλά Δωρούγεννα από τον Έλμο και τον Μαρκ Ρόμπερ (Elmo and Mark Rober's Merry Giftmas)

Κυκλοφορεί 8 Δεκεμβρίου



Ο Έλμο και η παρέα του από το Σέσαμι Στριτ συνεργάζονται με τον πρώην μηχανικό της NASA –πλέον YouTuber– Μαρκ Ρόμπερ και φτιάχνουν ξεχωριστά δώρα για τα Χριστούγεννα.

Netflix K&F Series

Οδός CoComelon: Σεζόν 6 (CoComelon Lane: Season 6)

Κυκλοφορεί 1η Δεκεμβρίου



Είναι η πιο όμορφη εποχή του χρόνου! Μπείτε στο πνεύμα των γιορτών, καθώς οι κάτοικοι της οδού CoComelon τραγουδούν παρέα με τον Αϊ-Βασίλη, γιορτάζουν το Χάνουκα, κ.ά.

Υποθέσεις Ζώων: Κεφάλαιο 6 (The Creature Cases: Chapter 6)

Κυκλοφορεί 1η5 Δεκεμβρίου



Η διευθύντρια Σκρατς αναθέτει στους πράκτορές της νέες συναρπαστικές υποθέσεις ζώων, ενώ ο Σαμ και η Κιτ επιστρέφουν για να διαλευκάνουν νέα μυστήρια σε όλο τον κόσμο!

Netflix Comedy Special

Ματ Ράιφ: Χωρίς Φίλτρο - Χριστουγεννιάτικοι Αυτοσχεδιασμοί με το Κοινό (Matt Rife: Unwrapped - A Christmas Crowd Work Special)

Κυκλοφορεί 2 Δεκεμβρίου



Tom Segura: Teacher

Κυκλοφορεί 24 Δεκεμβρίου

Ρίκι Ζερβέ: Θνητότητα (Ricky Gervais: Mortality)

Κυκλοφορεί 30 Δεκεμβρίου



Ο Ζερβέ μιλάει για τη δική του θνητότητα σε ένα αφοπλιστικά ειλικρινές και καυστικά αστείο stand up για τη ζωή του, τον θάνατο και την κατάσταση του κόσμου.

Netflix Live Event

Τζέικ Πολ Εναντίον Άντονι Τζόσουα (Jake vs Joshua: Judgement Day)

Κυκλοφορεί 20 Δεκεμβρίου



Ο ανατρεπτικός Τζέικ Πολ αντιμετωπίζει τον κορυφαίο πυγμάχο βαρέων βαρών Άντονι Τζόσουα σε έναν καθοριστικό για την καριέρα του αγώνα από τη Most Valuable Promotions.

Christmas Gameday: Λάιονς vs. Βάικινγκς (Christmas Gameday: Lions vs. Vikings)

Κυκλοφορεί 25 Δεκεμβρίου



Το Christmas Gameday επιστρέφει με δύο μεγάλες αναμετρήσεις: Καουμπόις εναντίον Κομάντερς και Λάιονς εναντίον Βίκινγκς.



Christmas Gameday: Καουμπόις vs. Κομάντερς (Christmas Gameday: Cowboys vs. Commanders)

Κυκλοφορεί 25 Δεκεμβρίου



Το Christmas Gameday επιστρέφει με δύο μεγάλες αναμετρήσεις: Καουμπόις εναντίον Κομάντερς και Λάιονς εναντίον Βίκινγκς.

Μην χάσετε επίσης

01/12/2025

Midnight Express Το Εξπρές του Μεσονυχτίου

Η Κυρία και ο Ναύτης Swept Away

Arthur Christmas: Ο Γιος του Αϊ Βασίλη Arthur Christmas

Οι Καμπάνες της Ελπίδας I Heard the Bells

Blade Runner 2049

Θα Κλέψω τη Νύφη Made of Honor

Jingle All the Way 2

02/12/2025

Τοπ Γκαν Top Gun

The Holiday

04/12/2025

Πιάσε Με Αν Μπορείς Catch Me If You Can

05/12/2025

Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Οι Δυο Πύργοι The Lord of the Rings: The Two Towers

Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά The Lord of the Rings: The Return of the King

Το Παιχνίδι του Χρήματος Money Monster

12/12/2025

Godzilla

Dune: Μέρος Δεύτερο Dune: Part Two

Γκοτζίλα VS Κονγκ Godzilla vs. Kong

15/12/2025

Ντόνι Μπράσκο Donnie Brasco

19/12/2025

Ο Κατεργάρης των Χριστουγέννων How the Grinch Stole Christmas

23/12/2025

Μπομπ Σφουγγαράκης: Έξω απ' τα Νερά του The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water

24/12/2025

Μαδαγασκάρη Madagascar

Η Επίσκεψη The Visit

Εμείς Us

27/12/2025

The Girlfriend

29/12/2025

Pulp Fiction

31/12/2025