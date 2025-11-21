Η πέμπτη σεζόν του «Emily in Paris» θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 18 Δεκεμβρίου 2025.

Η Emily και η παρέα τους επιστρέφουν στο Netflix με την πέμπτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς Emily in Paris.



Σε αυτή τη σεζόν, η Emily και η παρέα της κάνουν dolce vita σε Παρίσι, Ρώμη και Βενετία και το Netflix μας δίνει μία αποκλειστική ματιά από τα backastge της επερχόμενης σεζόν.

Όπως θα δούμε η Emily αφήνει προσωρινά τον Σηκουάνα για τα κανάλια της Βενετίας, καθώς συνεχίζει να απολαμβάνει τον έρωτα, τη δουλειά και το όμορφο χάος της ζωής. «Αυτό που αγαπάω περισσότερο στην Emily είναι ότι πάντα ακολουθεί την καρδιά της», εξηγεί η Λίλι Κόλινς για την ηρωίδα της.

{https://youtu.be/tPYj5JxS7jI?si=vePtDJp3TUW2IE85}



Τα νέα επεισόδια θα μας μυήσουν στην ιταλική κουλτούρα. Η Emily έχει ξεκινήσει ένα τολμηρό νέο κεφάλαιο ως επικεφαλής της Agence Grateau Ρώμης. Επαγγελματικά, μια ριψοκίνδυνη ιδέα γυρίζει μπούμερανγκ, προκαλώντας αναταραχές που πλήττουν τόσο την καριέρα της όσο και την καρδιά της. Προσωπικά, ένα καλά κρυμμένο μυστικό απειλεί να διαλύσει μια από τις στενότερες φιλίες της. Καθώς η Emily εμβαθύνει περισσότερο στον γαλλικό της τρόπο ζωής και στις νέες της ιταλικές ευαισθησίες, αρχίζει να ανακαλύπτει ξανά ποια είναι — και τι πραγματικά θέλει.

Τα γυρίσματα της νέας σεζόν ξεκίνησαν τον Μάιο του 2025 και ολοκληρώθηκαν στα μέσα Αυγούστου. Η σειρά γυρίστηκε κυρίως στο Παρίσι, αλλά και σε εμβληματικές ιταλικές πόλεις όπως η Ρώμη και η Βενετία.

Και τα δέκα επεισόδια της πέμπτης σεζόν θα κυκλοφορήσουν στο Netflix στις 18 Δεκεμβρίου 2025.