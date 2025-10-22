H πέμπτη σεζόν του Emily in Paris θα κυκλοφορήσει στο Netflix τον Δεκέμβριο.

Το Netflix αποκάλυψε το πρώτο τρέιλερ και ακόμη περισσότερες νέες φωτογραφίες από την επερχόμενη πέμπτη σεζόν του Emily in Paris, δίνοντας στους θαυμαστές μια χορταστική γεύση από την αγαπημένη τους σειρά.



Αυτή την φορά η Emily κάνει dolce vita στην Ιταλία, αφήνοντας προσωρινά τον Σηκουάνα για τα κανάλια της Βενετίας, καθώς συνεχίζει να απολαμβάνει τον έρωτα, τη δουλειά και το όμορφο χάος της ζωής.

Τα γυρίσματα της νέας σεζόν ξεκίνησαν τον Μάιο του 2025 και ολοκληρώθηκαν στα μέσα Αυγούστου. Η σειρά γυρίστηκε κυρίως στο Παρίσι, αλλά και σε εμβληματικές ιταλικές πόλεις όπως η Ρώμη και η Βενετία.

Στην πέμπτη σεζόν, η Emily έχει ξεκινήσει ένα τολμηρό νέο κεφάλαιο ως επικεφαλής της Agence Grateau Ρώμης. Επαγγελματικά, μια ριψοκίνδυνη ιδέα γυρίζει μπούμερανγκ, προκαλώντας αναταραχές που πλήττουν τόσο την καριέρα της όσο και την καρδιά της. Προσωπικά, ένα καλά κρυμμένο μυστικό απειλεί να διαλύσει μια από τις στενότερες φιλίες της. Καθώς η Emily εμβαθύνει περισσότερο στον γαλλικό της τρόπο ζωής και στις νέες της ιταλικές ευαισθησίες, αρχίζει να ανακαλύπτει ξανά ποια είναι — και τι πραγματικά θέλει.

Το νέο τρέιλερ, το οποίο μπορείτε να δείτε παρακάτω, συνοδεύεται από το μήνυμα: «Οι καρδιές θα ταξιδέψουν πιο μακριά από ποτέ».

{https://youtu.be/ML3J2T21afY?si=DGK3NL89Phbd_GME}

Και τα δέκα επεισόδια της πέμπτης σεζόν θα κυκλοφορήσουν στο Netflix στις 18 Δεκεμβρίου 2025.