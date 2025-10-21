Ένα ντοκιμαντέρ που θα σε στοιχειώσει, από τον δημιουργό του Conjuring.

Mία νέα σειρά ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε στο Netflix πρόσφατα, φαίνεται ότι έχει τρομάξει για τα καλά τους θεατές που την παρακολούθησαν, προειδοποιώντας μάλιστα και τους υπόλοιπους χρήστες.



Η νέα σειρά κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα στις 7 Οκτωβρίου και όπως σημειώνουν αρκετοί, όχι μόνο τους έχει κάνει να χάσουν τον ύπνο τους, αλλά είναι αδύνατον να κοιμηθούν χωρίς φώτα!

Ο λόγος για το ανατριχιαστικό True Haunting: Υπερφυσικός Τρόμος (True Haunting) το οποίο αναλύει παραφυσικά φαινόμενα από τη σκοπιά όσων τα έχουν βιώσει και περιέχει καθηλωτικές αναπαραστάσεις και πρόσφατες συνεντεύξεις.

Ενώ μπορεί να μοιάζει με τη συνηθισμένη σειρά για το παραφυσικό, ανατριχιάζει τους θεατές για τα διάφορα jumpscares και τα τρομακτικά πλάνα που θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν οποιοδήποτε κλασικό φιλμ τρόμου.

Αλλά το χειρότερο από όλα είναι ότι βασίζεται σε συνεντεύξεις με ανθρώπους της διπλανής πόρτας, οι οποίοι περιγράφουν τις υπερφυσικές συναντήσεις που είχαν, με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες.

«Δεν μπορώ να κοιμηθώ κανονικά μετά από το δεύτερο επεισόδιο», έγραψε κάποιος στο διαδίκτυο.

Ένας άλλος ανέφερε: «Με τίποτα δεν σβήνω τα φώτα το βράδυ», ενώ όλοι συμφωνούν ότι είναι μια σειρά που καλό είναι να παρακολουθήσεις μόνο με το φως της ημέρας...



Τίποτα από όλα τα παραπάνω δεν είναι τυχαίο, καθώς δημιουργός της σειράς των πέντε επεισοδίων είναι ο Τζέιμς Γουάν, ο άνθρωπος πίσω από τα The Conjuring και Insidious.

Τα πρώτα δύο επεισόδια ακολουθούν τον φοιτητή Κρις ΝτιΤσεζάρε καθώς... βασανίζεται από ένα πνεύμα στο δωμάτιό του στην φοιτητική εστία στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1980. Στη συνέχεια παρακολουθούμε την οικογένεια Μίλερ που ανακαινίζει ένα βικτοριανό σπίτι στο Σολτ Λέικ Σίτι όταν το σπίτι τους στοιχειώνεται από μια σατανική οντότητα.

Τότε είναι που έρχονται να ερευνήσουν οι διάσημοι ερευνητές παραφυσικών φαινομένων, Εντ και Λορέιν Γουόρεν.