Μία καινούρια τηλεοπτική σειρά του Netflix ανανεώθηκε για δεύτερη σεζόν μόλις μία μέρα μετά την πρεμιέρα της.

Πρόκειται για τη σειρά Splinter Cell: Deathwatch που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα στις 14 Οκτωβρίου. Στον σκοτεινό κόσμο της κατασκοπείας, ο Σαμ Φίσερ είναι ένας θρύλος. Όταν τον επαναφέρουν στη δράση, πρέπει να βοηθήσει στην αποκάλυψη μιας παγκόσμιας συνωμοσίας, αναφέρεται στη σύντομη περιγραφή που δίνει το Netflix.



Στο Splinter Cell: Deathwatch πρωταγωνιστεί ο Λιεβ Σράιμπερ στον ρόλο του Σαμ Φίσερ, ενώ συμμετέχουν επίσης οι Κίρμπι Χάουελ-Μπαπτίστ, Τζάνετ Βάρνεϊ, Χέλεν Χονγκ, Τζόελ Ουλέτ, Κάρι Γουόλγκρεν, Αλεκς Λε, Κιφ ΒαντενΧέβελ, Μπέλα Ντέιν και Ναβίντ Νεγκαχμπάν.



Σε αυτή την πρώτη προσαρμογή της διάσημης σειράς βιντεοπαιχνιδιών, ο θρυλικός πράκτορας Σαμ Φίσερ επιστρέφει στο πεδίο όταν ένας τραυματισμένος νεαρός πράκτορας αναζητά τη βοήθειά του».



Σημειώνεται ότι μέχρι αυτή τη στιγμή, η σειρά στο Rotten Tomatoes συγκεντρώνει μέση βαθμολογία 82%.

Το Netflix ανακοίνωσε επίσημα ότι η σειρά θα επιστρέψει για δεύτερη σεζόν, μαζί με μια πρώτη αφίσα.







O showrunner Nτέρεκ Κόλσταντ (John Wick) επιβεβαίωσε τα ευχάριστα νέα λέγοντας: «Έχουμε μια δεύτερη σεζόν που έρχεται για εσάς». Όταν ρωτήθηκε για την πιθανή ημερομηνία κυκλοφορίας του δεύτερου κύκλου, παραδέχτηκε ότι «Δεν έχουμε, ξέρεις, και όντας νέος στο animation, ξέρω πόσο καιρό χρειάζεται». Εξήγησε ότι αν και η παραγωγή βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, τα πράγματα προχωρούν: «Είμαστε πλήρως στην προπαραγωγή και όλοι είναι ενθουσιασμένοι για το πού θα πάμε στη συνέχεια».