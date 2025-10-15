Οι ταινίες που είδαν περισσότερο οι συνδρομητές του Netflix, την εβδομάδα 6-12 Οκτωβρίου 2025.

Παρά τις απογοητευτικές κριτικές της ταινίας The Woman in Cabin 10, οι συνδρομητές του Netflix φαίνεται να έχουν ενθουσιαστεί με τη νέα ταινία μυστηρίου και θρίλερ με πρωταγωνίστρια την Κίρα Νάιτλι.

Η ταινία, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ρουθ Γουέαρ, κατέκτησε την πρώτη θέση της αγγλικής λίστας ταινιών με 21,2 εκατομμύρια προβολές. Στη δεύτερη ταινία της στο Netflix, η Νάιτλι υποδύεται τη Lo Blacklock, μια δημοσιογράφο που βρίσκεται σε αποστολή σε ένα πολυτελές γιοτ και είναι η μόνη μάρτυρας ενός πιθανού φόνου.





Η whodunit ταινία τα έχει πάει εξαιρετικά καλά και στο ελληνικό Netflix, τερματίζοντας επίσης στην πρώτη θέση του Top 10. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το The Woman in Cabin 10 έχει κερδίσει βαθμολογία μόλίς 27% από 55 κριτικές στο Rotten Tomatoes, ενώ και οι -απογοητευμένοι- θεατές την έχουν βαθμολογήσει με μόλις 33%, με αρκετούς να τη χαρακτηρίζουν βαρετή και προβλέψιμη, καθώς απουσιάζουν βασικά στοιχεία ενός πραγματικού whodunit, ψυχολογικού θρίλερ.



Εκτός από το The Woman in Cabin 10, τους Έλληνες συνδρομητές έχει κερδίσει επίσης η τρυφερή ταινία Caramelo με συμπρωταγωνιστή έναν αξιολάτρευτο σκυλάκο, η οποία έκανε πρεμιέρα στις 8 Οκτωβρίου, κατακτώντας τη δεύτερη θέση της λίστας. Η ταινία βρίσκεται στο Top 10 σε συνολικά 81 χώρες.





Η ιστορία του The Woman in Cabin 10, επικεντρώνεται στην Laura "Lo" Blacklock της Νάιτλι, μια δημοσιογράφο, η οποία έχει αναλάβει να καλύψει το παρθενικό ταξίδι ενός πολυτελούς γιοτ στα νορβηγικά φιόρδ, αλλά τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται.

Η Laura είναι σίγουρη ότι είδε μια γυναίκα να πέφτει στη θάλασσα, αλλά κανείς δεν την πιστεύει, αντίθετα οι συνταξιδιώτες της υποστηρίζουν ότι όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα είναι παρόντες. Τότε, η Laura ρισκάρει τη ζωή της για να ανακαλύψει τι πραγματικά συμβαίνει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://youtu.be/1QbfJzTPY4w?si=wDbTsBVyPTG48vb-}

Η ταινία κυκλοφόρησε στον streamer στις 10 Οκτωβρίου και έχει σκαρφαλώσει στην πρώτη θέση σε 43 χώρες του πλανήτη, μεταξύ των οποίων η Βραζιλία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες.