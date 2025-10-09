Το «The Woman in Cabin 10» κυκλοφορεί στο Netlix την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου.

Η Kίρα Νάιτλι πρωταγωνιστεί σε ένα νέο πολυαναμενόμενο, ψυχολογικό θρίλερ που θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix αύριο Παρασκευή 10 Οκτωβρίου. Ωστόσο, ο σκηνοθέτης της ταινίας Σάιμον Στόουν, έχει παραδεχτεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων ήταν ένας εφιάλτης!

Ο λόγος για το «The Woman in Cabin 10», που βασίζεται στο ομώνυμο best-seller μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε το 2016 η Ρουθ Γουέαρ, η συγγραφέας που έχει χαρακτηριτεί «Νέα Αγκάθα Κρίστι». Στη χώρα μας το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος.





Η ιστορία επικεντρώνεται στην Laura "Lo" Blacklock της Νάιτλι, μια δημοσιογράφο, η οποία έχει αναλάβει να καλύψει το παρθενικό ταξίδι ενός πολυτελούς γιοτ στα νορβηγικά φιόρδ, αλλά τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται.



Η Laura είναι σίγουρη ότι είδε μ΄α γυναίκα να πέφτει στη θάλασσα, αλλά κανείς δεν την πιστεύει, αντίθετα οι συνταξιδιώτες της υποστηρίζουν ότι όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα είναι παρόντες. Τότε, η Laura ρισκάρει τη ζωή της για να ανακαλύψει τι πραγματικά συμβαίνει.

Ενώ η Κίρα Νάιτλι είναι ευχαριστημένη με αυτό το τελευταίο της πρότζεκτ, ο σκηνοθέτης Σάιμον Στόουν λέει ότι πέρασε λίγο δύσκολα έως και «εφιαλτικά» στα γυρίσματα της ταινίας.

Σημειώνεται ότι οι ηθοποιοί και το συνεργείο έκαναν τα γυρίσματα σε ένα γιοτ ενώ έπλεαν στη Μάγχη, και όπως παραδέχτηκε ο σκηνοθέτης, το γεγονός αυτό είχε τις δικές του προκλήσεις.



{https://youtu.be/1QbfJzTPY4w?si=TmD373RybBN33L_y}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Συνήθως στα κινηματογραφικά πλατό υπάρχουν τρόποι διαφυγής», λέει ο Στόουν.

«Μπορείς να πεις, "Πάω για λίγο στο τροχόσπιτό μου" ή κάποιος μπορεί να σε πάει με το αυτοκίνητο σε κάποιο καφέ. Αλλά όταν βρίσκεσαι στη μέση της Μάγχης, φεύγοντας στις επτά το πρωί και επιστρέφοντας στις οκτώ το βράδυ, είσαι κολλημένος στο πλοίο! Δεν υπάρχει κυριολεκτικά πουθενά να πας! Ο μόνος τρόπος να ξεφύγεις είναι να πηδήξεις στη θάλασσα!», περιγράφει με απόγνωση.

«Στην αρχή ήταν σχεδόν ο χειρότερος εφιάλτης μου, το να μην έχω τον έλεγχο του τρόπου διαφυγής μου. Αλλά έπρεπε να παραδοθώ. Στην πραγματικότητα, σε μαθαίνει να παραδίνεσαι», παραδέχεται και όλοι ελπίζουμε ότι αυτό το κλειστοφοβικό, αγχωτικό συναίσθημα που ένιωσε ο Στόουν, θα το μεταφέρει με επιτυχία και στην ταινία που θα δούμε αύριο.