Η Κίρα Νάιτλι είναι μάρτυρας φόνου στο πρώτο τρέιλερ του «The Woman In Cabin 10»

Η Κίρα Νάιτλι είναι μάρτυρας φόνου στο πρώτο τρέιλερ του «The Woman In Cabin 10» Φωτογραφία: Netflix
Το νέο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.

Η Netflix μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «The Woman In Cabin 10» (Η γυναίκα στην καμπίνα 10), με πρωταγωνίστρια την Kίρα Νάιτλι.

Το ψυχολογικό θρίλερ σε σκηνοθεσία Σάιμον Στόουν βασίζεται στο ομώνυμο best seller μυθιστόρημα της Ρουθ Γουέαρ της συγγραφέως που χαρακτηρίστηκε η «Νέα Αγκάθα Κρίστι» και ακολουθεί μια βραβευμένη δημοσιογράφο ονόματι Lo (Νάιτλι) που επιβιβάζεται σε ένα υπερπολυτελές γιοτ για ένα επαγγελματικό ταξίδι και βρίσκεται μπλεγμένη σε ένα πλέγμα συνωμοσιών και μυστηρίων. Η Lo, ένα βράδυ, βλέπει μία γυναίκα -και συγκεκριμένα τη γυναίκα της καμπίνας με το νούμερο 10- να πέφτει στη θάλασσα, ωστόσο οι πλούσιοι συνταξιδιώτες της προσπαθούν να την πείσουν ότι όχι μόνο αυτό δεν συνέβη ποτ, αλλά δεν υπάρχει καμία επιβάτις στην καμπίνα 10. Τότε η Lο αναλαμβάνει να διερευνήσει την υπόθεση μόνη της, βάζοντας τη ζωή της σε κίνδυνο.

Το τρέιλερ υποδηλώνει μια συναρπαστική ιστορία για τις ταξικές ανισότητες, τον σεξισμό και την ψυχολογική βία. Ο δηλώνει η συγγραφέας «Στην ουσία, η ταινία είναι για μια γυναίκα η οποία αντιλαμβάνεται ότι κάτι πηγαίνει πολύ λάθος, λέει την αλήθεια, ωστόσο δεν την παίρνουν στα σοβαρά λόγω της ταυτότητάς της. Πάρα πολλοί άνθρωποι γνωρίζουμε πώς είναι αυτό το συναίσθημα και πιστεύω ότι θέλουμε δικαίωση για τους εαυτούς μας όσο και για τον Lo».

Ο Σάιμον Στόουν προσθέτει στο Collider: «Οι γυναίκες πρωταγωνίστριες έχουν κάπως κακή φήμη. Πάντα αμφισβητούμε τη λογική των γυναικών. Ήθελα η Lo να μοιάζει περισσότερο με τους πρωταγωνιστές των παρανοϊκών θρίλερ της δεκαετίας του '70 — τον Ντάστιν Χόφμαν, τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, τον Τζιν Χάκμαν στο The Conversation. Ποτέ δεν τους αμφισβητείς. Απλά πιστεύεις ότι έχουν δίκιο. Αυτό ήθελα για την Κίρα».

Στην επερχόμενη ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Γκάι Πιρς, Χάνα Γουνάντινγκαμ, Άρτ Μάλικ, Ντέιβιντ Μόρισεϊ, κ.ά.

{https://youtu.be/1QbfJzTPY4w?si=ZwNXxeacETCuI3hy}

Η ταινία «The Woman in Cabin 10» θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 10 Οκτωβρίου.

Λίγα λόγια για το βιβλίο


Το βιβλίο Η γυναίκα στην καμπίνα 10 κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος.

book-woman-cabin-10_55033.jpg

Entertainment

Υποτίθεται πως θα ήταν το τέλειο ταξίδι… Ένα ταξίδι-όνειρο ζωής για τη Λο Μπλάκλοκ με το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Aurora Borealis… αλλά εξελίσσεται σε εφιάλτη!

Η Λο ξυπνάει μέσα στη νύχτα από μια κραυγή και βλέπει ένα ανθρώπινο σώμα να πέφτει στη θάλασσα από τη διπλανή καμπίνα. Αλλά την άλλη μέρα κανείς δεν λείπει από το σκάφος. Για την ακρίβεια, κανείς δεν έμενε ποτέ σ’ αυτή την καμπίνα… Χωρίς πτώμα, δεν υπάρχει έγκλημα. Χωρίς έγκλημα, δεν υπάρχει δολοφόνος.

Ίσως η Λο να τα φαντάστηκε όλα. Αν όμως τα είδε στ’ αλήθεια, τότε θα είναι το επόμενο θύμα. Και δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγεις από ένα πλοίο στη μέση της θάλασσας…

Πώς σταματάς έναν δολοφόνο που κανείς δεν πιστεύει ότι υπάρχει;

