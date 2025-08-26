Netflix: Η λίστα με τις καλύτερες ταινίες που έρχονται μέχρι το τέλος του 2025

Τζορτζ Κλούνεϊ, Κίλιαν Μέρφι, Κίρα Νάiτλι, Κόλιν Φάρελ, Ντάνιελ Κρεγκ και άλλοι διάσημοι και αγαπημένοι ηθοποιοί έρχονται τους επόμενους μήνες στο Netflix.

Το φθινόπωρο πλησιάζει και μαζί του φέρνει μια συναρπαστική νέα σειρά ταινιών που θα κυκλοφορήσουν σύντομα στο Netflix. Είτε αναζητάτε την τέλεια ταινία για μια ζεστή βραδιά στο σπίτι είτε μια ταινία που θα αρέσει σε όλους για να την απολαύσετε με την οικογένειά σας, η φετινή σεζόν έχει κάτι για κάθε διάθεση και κάθε θεατή.



Οι λάτρεις του δράματος έχουν πολλούς λόγους να ενθουσιαστούν. από το πολυαναμενόμενο Frankenstein του Guillermo del Toro έως το γεμάτο ένταση θρίλερ A House of Dynamite της Kathryn Bigelow, καθώς και το Jay Kelly του Noah Baumbach με το λαμπερό καστ (που ενώνει τον George Clooney με τον Adam Sandler) και το συγκινητικό Train Dreams του Clint Bentley.



Eπίσης, θα βρείτε αστυνομικά μυθιστορήματα -ο Benoit Blanc του Daniel Craig επιστρέφει στην υπόθεση στο Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery του Rian Johnson- περιπέτειες κινουμένων σχεδίων, ψυχολογικό σασπένς (το Ballad of a Small Player του Edward Berger, με πρωταγωνιστή τον Colin Farrell), ιστορίες αγάπης (Ruth & Boaz), περίεργα ξενόγλωσσα «διαμάντια» (Left-Handed Girl, Nouvelle Vague) και μια ποικιλία από νέα ντοκιμαντέρ.



Καθώς πλησιάζουμε στις γιορτές, κάνουν την εμφάνισή τους και οι εορταστικές ταινίες για να μας βάλουν σε αντίστοιχο κλίμα. Αν θελήσετε να κουλουριαστείτε δίπλα στο τζάκι με τέσσερις γοητευτικές, εποχιακές ρομαντικές κωμωδίες, στη λίστα για φέτος βρίσκουμε τα: A Merry Little Ex-Mas (με την Alicia Silverstone), Champagne Problems (με την Minka Kelly), Jingle Bell Heist (με την Olivia Holt) και My Secret Santa (με την Alexandra Breckenridge).



Αν θέλετε την πλήρη λίστα, παρακάτω θα βρείτε τον οδηγό σας για τις καλύτερες ταινίες που θα προβληθούν στο Netflix μέχρι το τέλος του 2025.

Σεπτέμβριος

The Wrong Paris (12/09)

Ruth & Boaz (26/09)

French Lover (26/09)



{https://youtu.be/HVuAfgSLFI4?si=lY9oRfwbNr3iORZy}

Οκτώβριος

Steve (3/01) με τον Cillian Murphy

The Woman in Cabin 10 (3/10) με τους Keira Knightley, Guy Pearce

She Walks in Darkness (17/10)

The Twits (17/10)

The Perfect Neighbor (17/10)

A House of Dynamite (24/10) με τους Idris Elba, Rebecca Ferguson

Ballad of a Small Player (29/10) με τους Colin Farrell, Tilda Swinton



{https://youtu.be/5L8intrDcM0?si=ngo1qDzR50Ba-aeP}

Νοέμβριος

Frankenstein (7/11)

A Merry Little Ex-Mas (12/11) με τους Alicia Silverstone, Oliver Hudson

In Your Dreams (14/11)

Nouvelle Vague (14/11)

Champagne Problems (19/11)

Train Dreams (21/11)

Jingle Bell Heist (26/11)

Left-Handed Girl (28/11)



{https://youtu.be/x--N03NO130?si=H6bC3nEnA5b0c-uD}

Δεκέμβριος

{https://youtu.be/ZEN-Shpx7XE?si=hQWps6AakilDW8H7}



Troll 2 (1/12

My Secret Santa (3/12)

Jay Kelly (5/12) με τους George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Riley Keough, Grace Edwards, Patrick Wilson, Greta Gerwig.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (12/12) με τους Daniel Craig, Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner.



{https://youtu.be/sRqU2276eaQ?si=ew_5chYSdsYZ0I6w}