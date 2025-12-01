Τα νέα στοιχεία της Eurostat επικαλέστηκε ο Σ. Αρναούτογλου για το αυξημένο κόστος στέγασης και την αδυναμία της Κυβέρνησης να δώσει ουσιαστικές λύσεις.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat για το κόστος στέγασης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου ανέφερε ότι :

«Η Ελλάδα είναι πρώτη στο βάρος της στέγασης και τελευταία στις δημόσιες επενδύσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα».

« Η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην Ευρώπη».

29,1% των πολιτών στις αστικές περιοχές και 27,7% στην περιφέρεια δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματος μόνο για να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 10% και 6% αντίστοιχα.

42,8% των πολιτών δεν μπορούν να πληρώσουν εγκαίρως ενοίκια, δάνεια και λογαριασμούς ρεύματος (ο μέσος όρος της ΕΕ: 9,2%).

1 στους 5 δηλώνει ότι δεν μπορεί να θερμάνει επαρκώς την κατοικία του.Το ποσοστό ιδιοκατοίκησης υποχωρεί κάτω από το 70%, χάνοντας ένα βασικό κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας.

Οι επενδύσεις σε κατοικίες περιορίζονται στο 2,6% του ΑΕΠ, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 5,3%».

Ο Σ. Αρναούτογλου επισήμανε ότι: «η στέγη δεν είναι προνόμιο, είναι θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα και η Κυβέρνηση επέλεξε να το αφήσει εκτός ατζέντας».

Τέλος πρόσθεσε ότι: «η στέγαση είναι επιλέξιμη δαπάνη και ρητή προτεραιότητα του ΕΣΠΑ. Η χώρα έχει στη διάθεσή της εργαλεία, χρηματοδότηση και ευρωπαϊκή στήριξη για να δημιουργήσει προσιτή κατοικία, να ενισχύσει τους ενοικιαστές και να ανακουφίσει τα νοικοκυριά. Κι όμως, όπως ακριβώς συνέβη και με το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου η Κυβέρνηση περιορίστηκε σε παχιά λόγια και απέτυχε να αξιοποιήσει τις διαθέσιμες δυνατότητες, η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι κάτω από τη βάση».