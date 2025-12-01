Το παρών θα δώσει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο γνωστός ως «φραπές» στις 11 Δεκεμβρίου.

Ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως Φραπές, έχει προκαλέσει επανειλημμένα εντάσεις στη Βουλή, κυρίως ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση ζητά την παραπομπή του στη δικαιοσύνη, ενώ η αντιπολίτευση επιδιώκει να τον φέρει βίαια στην επιτροπή.

«Στις 11 Δεκεμβρίου, στις 9 το πρωί θα είμαι στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Δε θα χρειαστεί καμία βίαιη προσαγωγή. Θα πάω και θα μιλήσω. Θα πάω με φορτωτή γεμάτο με ντοσιέ, φακέλους και στοιχεία.Θα μιλήσω για όλους! Για όλους! Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Και πολλοί θα τρέχουν μετά. Θα έχουμε μαραθώνιο», είπε σε φιλικό πρόσωπο, όπως μεταδόθηκε από το Open.

Από την μεριά του ο Ανδρέας Στρατάκης (Χασάπης) ανέφερε ότι «επειδή μετά την κατάθεσή μου στην Εξεταστική, όπου με ρώτησαν αν η κόρη μου κέρδισε λαχείο μία, δύο ή τρεις φορές, διατυπώνονται υπόνοιες για περίεργες συμπτώσεις και μαύρο χρήμα, ξεκαθαρίζω ότι πρόσωπο της οικογένειάς μου κέρδισε μια φορά το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο και συγκεκριμένα την πρωτοχρονιά του 2017, ήταν περίπου 1 εκατ. ευρώ. Εισπράξαμε τα χρήματα από τα κεντρικά του ΟΠΑΠ στην Αθήνα, τον Φεβρουάριο του 2017.Όλα νόμιμα και με τους φόρους που αναλογούν. Όποιος από εδώ και πέρα συνεχίζει να λέει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και να δείχνει εμένα και την οικογένειά μου, θα με βρει απέναντί του στη δικαιοσύνη.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ που βρισκόταν στο πάνελ και είπε: «Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν δέχεται τη βίαιη προσαγωγή. Αυτό που έλεγε η κυβέρνηση με τόσο μεγάλη σιγουριά ότι δεν πρόκειται να έρθει δε συμβαίνει.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-demrod8huurl?integrationId=40599y14juihe6ly}