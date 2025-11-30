Όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση: «Την ώρα που οι αγρότες ζητούν τα αυτονόητα, δηλαδή να πληρωθούν τις ενισχύσεις που τους χρωστά το κράτος, να σταθούν όρθιοι μετά από καταστροφές, πανώλη, ευλογιά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση απαντά με βία».

Διαβάστε αναλυτικά:

«Στον Πλατύκαμπο, η κυβέρνηση απάντησε στα δίκαια αιτήματα των αγροτών με τον μόνο τρόπο που ξέρει: χημικά και ΜΑΤ.

Για άλλη μια φορά, η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι η «αγροτική πολιτική» είναι θέμα καταστολής.

Μπορεί λεφτά για αποζημιώσεις να «μην υπάρχουν», αλλά δακρυγόνα όσα θέλετε.

Αυτή είναι η «εμπιστοσύνη» που δείχνει η κυβέρνηση στον κόσμο που παράγει την τροφη της χώρας.

Την ίδια στιγμή, μάρτυρες στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνουν ότι έχουν… «κερδίσει 2-3 φορές το Τζόκερ», αλλά δεν θυμούνται λεπτομέρειες.

Και οι αγροτικές ενισχύσεις; «ΘΑ» καταβάλλονταν. Μόνο που φτάνουν μισές και καθυστερημένες.

Η Νέα Αριστερά στέκεται στο πλευρό των αγροτών».