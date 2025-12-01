Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας των Πανελληνίων 2026 καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Ξεκίνησε η διαδικασία για την έκδοση των Πιστοποιητικών Διαπίστωσης Πάθησης που αφορούν τους υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις, οι οποίοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στις Πανελλήνιες 2026 μέσω της ειδικής κατηγορίας του 5%.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και πλήρη φάκελο δικαιολογητικών από σήμερα, 1η Δεκεμβρίου έως και την 6η Φεβρουαρίου , αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier, σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές που λειτουργούν σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Ως καταληκτική ημερομηνία λαμβάνεται η ταχυδρομική σήμανση της 6ης Φεβρουαρίου. Στον φάκελο πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «Για την Επταμελή Επιτροπή Εξέτασης δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις».

Πανελλήνιες 2026: Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι με παθήσεις 5%, βήμα βήμα η διαδικασία

Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποστείλουν αίτηση, φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και τις απαραίτητες ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο, οι οποίες πρέπει να φέρουν υπογραφή του Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής/Εργαστηρίου ΕΣΥ, του νόμιμου αναπληρωτή του ή Καθηγητή/Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση που η διαδικασία γίνεται μέσω τρίτου προσώπου, απαιτείται εξουσιοδότηση.

Για συγκεκριμένες παθήσεις απαιτείται επιπλέον Πιστοποιητικό Ποσοστού Αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, είτε με μόνιμη ισχύ είτε σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής. Όσοι δεν διαθέτουν πιστοποιητικό θα πρέπει να υποβάλουν άμεσα αίτηση στον e-ΕΦΚΑ, ενώ αν εκκρεμεί η έκδοση ή ανανέωση, υποβάλλεται προσωρινά Υπεύθυνη Δήλωση με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι υποψήφιοι που διαθέτουν πιστοποιητικά με παλαιούς κωδικούς παθήσεων (26, 39, 50, 55), καθώς οι συγκεκριμένοι κωδικοί έχουν πλέον καταργηθεί και ενσωματωθεί σε νέους. Συνεπώς, όσοι ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσουν ξανά αίτηση για να λάβουν το νέο, ισχύον πιστοποιητικό. Αντίθετα, τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 31 Οκτωβρίου 2017 και μετά παραμένουν σε ισχύ, εκτός των περιπτώσεων με τους παραπάνω παρωχημένους κωδικούς.

Οι Επταμελείς Επιτροπές οφείλουν να ολοκληρώσουν την εξέταση των φακέλων μέχρι τα μέσα Μαρτίου 2026. Σε περίπτωση απόρριψης, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης έως το τέλος Μαρτίου, με τις ενστάσεις να εξετάζονται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας έως τα μέσα Απριλίου. Η διαδικασία υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου για τους υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας θα πραγματοποιηθεί μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Επισημαίνεται ότι, αποκλειστικά και μόνο για τους πάσχοντες από τις παρακάτω παθήσεις:

Με μειωμένη οπτική οξύτητα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% (ΣΥΝ.ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ.02)

Πάσχοντες από αμφοτερόπλευρη βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. (ΣΥΝ.ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ.03)

Πάσχοντες από συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. (ΣΥΝ.ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ.05)

Με κινητικά προβλήματα προσδίδονται αναπηρία τουλάχιστον 67%. (ΣΥΝ.ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ.27)

Πάσχοντες από σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα − νοσήματα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. (ΣΥΝ.ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ.57)

Πάσχοντες από καλοήθη όγκο εγκεφάλου με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. (ΣΥΝ.ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ.63)

Πάσχοντες από ρήξη ανευρύσματος με αιμορραγία και υδροκέφαλο με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. (ΣΥΝ.ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ.64)

Πάσχοντες από μελορεόστωση με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. (ΣΥΝ.ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ.69)

Πάσχοντες από ιχθυασιοειδή ερυθροδερμία με ποσοστό αναπηρίας 67%. (ΣΥΝ.ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ.70)

Πάσχοντες από επιληψία με ποσοστό αναπηρίας 67%. (ΣΥΝ.ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ.71)

Πάσχοντες από νωτιαία μυϊκή ατροφία (sma) με ποσοστό αναπηρίας 67%. (ΣΥΝ.ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ.84)

Πάσχοντες από νευρολογική συνδρομή GULLAIN BARRE με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. (ΣΥΝ.ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ.86)

Πάσχοντες από ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο με αναπηρία τουλάχιστον 67%. (ΣΥΝ.ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ.87)

Πάσχοντες από διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. (ΣΥΝ.ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ.91)

Πάσχοντες από αγκυλοποιητική ή ψωριασική σπονδυλοαρθρίτιδα υπό βιολογική θεραπεία ή στοχευμένη θεραπεία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. (ΣΥΝ.ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ.92)

Πάσχοντες από ιδιοπαθή μυοκλονική επιληψία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. (ΣΥΝ.ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ.94)

Πάσχοντες από εγκεφαλική παράλυση τύπου δεξιάς σπαστικής ημιπληγίας με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. (ΣΥΝ.ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ.95)

Πάσχοντες από εγκεφαλική παράλυση με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. (ΣΥΝ.ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ.96)

Πάσχοντες από αυθόρμητη ενδοκράνια υπόταση, σύνδρομο CHIARI ΤΥΠΟΥ I με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. (ΣΥΝ.ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ.97)

Πάσχοντες από νόσο OLLIER με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. (ΣΥΝ.ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ.98)

Πάσχοντες από χρόνια αισθητικοκινητική αξονική πολυνευροπάθεια με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. (ΣΥΝ.ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ.100)

Πάσχοντες από αυτοάνοση εντεροπάθεια με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. (ΣΥΝ.ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ.106)

Πάσχοντες από σύνδρομα πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% (ΣΥΝ.ΠΙΝΑΚΑΣ: 108)

Πάσχοντες από αυτοάνοση θρομβοπενία (ιδιοπαθής θρομβοπενική ποφύρα) με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%

απαιτείται να καταθέσουν στις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά και πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. που να έχει μόνιμη ισχύ ή άλλως να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης στην Ειδική Επταμελή Επιτροπή προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από την εν λόγω Επιτροπή.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3865/2010 (Α΄120) εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου που προβλέπουν δικαιοδοσία των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού, (Α.Ν.Υ.Ε.) Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ανώτατης Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας. Συνεπώς, πιστοποιητικά ποσοστού αναπηρίας από τις ανωτέρω επιτροπές γίνονται δεκτά εφόσον είναι σε ισχύ.

Εάν δεν διαθέτουν ήδη το ανωτέρω πιστοποιητικό από τα ΚΕ.Π.Α., θα πρέπει άμεσα να υποβάλουν σχετικό αίτημα στον e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el/menoy/kentro-pistopoieses-anaperias-kepa/aitese- axiologeses-kai-pistopoieses-anaperias-kepa).

Όσοι από τους υποψήφιους των ανωτέρω περιπτώσεων 1 έως και 24 έχουν ήδη υποβάλει (ή θα υποβάλουν άμεσα) αίτηση προς τα ΚΕ.Π.Α. για έκδοση πιστοποιητικού ποσοστού αναπηρίας, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει ακόμα, θα υποβάλουν προς τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων εμπρόθεσμη αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα, αντί για το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕ.Π.Α. (σημειώνοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους) και ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας, αμέσως μόλις το αποκτήσουν και πάντως πριν την ολοκλήρωση έκδοσης των πιστοποιητικών πάθησης από την αρμόδια επταμελή επιτροπή.

Μετά την ψήφιση των Ν. 4452/2017 (Α΄17) και Ν.4547/2018 (Α΄102), όπως και την έκδοση των με αριθ. Φ. 153/104779/Α5/25-6-2018 (Β΄241), Φ.153/146145/Α5/20-9-2019 (Β΄3557), Φ.153/147462/Α5/28-11-2022 (Β’ 6069 και διορθ. λάθους Β΄6701) ΚΥΑ και ιδιαίτερα με την έκδοση των με αριθ. πρωτ. Φ.153/138134/Α5/1- 12-2023 (Β΄ 6861) και Φ.153/149280/12-12-2024 (Β΄6869) ΚΥΑ, εφιστούμε την προσοχή των υποψηφίων στα εξής:

Πιστοποιητικά Διαπίστωσης Πάθησης που έχουν ήδη εκδοθεί από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων ή την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων του ΚΕΣΥ από την 31 Οκτωβρίου 2017 (ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ, της με αριθ. πρωτ. Φ.151/180552/Α5/25-10-2017) και προκειμένου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, παραμένουν σε ισχύ, εκτός από αυτά που έχουν εκδοθεί με κωδικούς παθήσεων 26, 39, 50, και 55.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποψήφιοι που είχαν αποκτήσει πιστοποιητικά πάθησης με τους κωδικούς 26, 39, 50 και 55, οι οποίοι καταργήθηκαν με την ΚΥΑ Φ.153/147462/Α5/28-11-2022 (Β΄6069 & Διορθ. λάθους Β΄6701), υποχρεούνται να αιτηθούν εκ νέου στις Επταμελείς Επιτροπές για τη χορήγηση πιστοποιητικών με τους νέους κωδικούς στους οποίους ενσωματώθηκαν.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. Φ.153/149280/12-12-2024 ΚΥΑ (Β΄6869) αναδιατυπώνονται οι κωδικοί 5, 63 και 79 για τους οποίους διευκρινίζουμε ότι δεν απαιτείται επανέκδοση των Πιστοποιητικών Διαπίστωσης Πάθησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης από Επταμελή Επιτροπή των συγκεκριμένων Νοσοκομείων ή το ΚΕΣΥ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πριν τις 31 Οκτωβρίου 2017 (ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ, της Φ.151/180552/Α5/25-10-2017), εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 και εφόσον πάσχουν από κάποια από τις παθήσεις που αναφέρονται στον ισχύοντα ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ, πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε μία από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων, προκειμένου να εκδοθεί νέο Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι Επταμελείς Επιτροπές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους (έκδοση Πιστοποιητικών Πάθησης ή απορριπτικών Αποφάσεων) έως τα μέσα Μαρτίου 2026.

Υποψήφιοι των οποίων η αίτηση πιθανόν απορριφθεί από Επταμελή Επιτροπή Νοσοκομείου, είτε λόγω του εκπρόθεσμου της αίτησής τους είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, την οποία καταθέτουν, συνοδευόμενη από τεκμηριωμένη αιτιολογία του αιτήματος, προς την Επταμελή Επιτροπή του Νοσοκομείου από την οποία απορρίφθηκαν έως τα τέλη Μαρτίου 2026. Οι ενστάσεις με τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από τη Γραμματέα της Επταμελούς Επιτροπής στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να εξετασθούν έως τα μέσα Απριλίου 2026, από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων που συγκροτείται κάθε χρόνο με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η διαδικασία υποβολής Αίτησης – Μηχανογραφικού Δελτίου θα διεξαχθεί μετά τις διακοπές του ΠΑΣΧΑ 2026.