Νωρίτερα θα πληρωθεί το δώρο Χριστουγέννων από την ΔΥΠΑ. Παράλληλα, μεγάλη ομάδα πολιτών δεν θα λάβουν το δώρο Χριστουγέννων για 3 λόγους.

Στις 17 Δεκεμβρίου αναμένεται να πληρωθεί το δώρο Χριστουγέννων σε ανέργους της ΔΥΠΑ. Η πληρωμή αφορά όσους λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας επίδομα μακροχρόνια ανέργων ή συμμετέχουν σε προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης που προβλέπουν ετήσιο επίδομα.

Αντίθετα, εκτός του δώρου Χριστουγέννων από την ΔΥΠΑ θα μείνουν όσοι:

Όσοι δεν είναι ενταγμένοι σε επιδοτούμενο πρόγραμμα ανεργίας,

Όσοι έχουν διακόψει οικειοθελώς την επιδότηση,

Όσοι δεν ανανεώνουν την κάρτα ανεργίας τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το ύψος του ποσού υπολογίζεται με βάση το διάστημα επιδότησης ανεργίας εντός του τελευταίου διαστήματος. Για όσους παραμένουν επιδοτούμενοι για ολόκληρο το έτος, το Δώρο αντιστοιχεί σε έναν επιπλέον μηνιαίο κύκλο επιδότησης. Σε περιπτώσεις όπου η επιδότηση ανεργίας διήρκεσε μικρότερο διάστημα, το ποσό διαμορφώνεται αναλογικά.

Το ποσό του δώρου ισοδυναμεί με ένα πλήρες επίδομα ανεργίας, δηλαδή 540 ευρώ, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2025. Το ποσό αυτό χορηγείται στους ανέργους που άρχισαν να λαμβάνουν επίδομα από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία (3) ημερήσια επιδόματα Δώρο Χριστουγέννων. Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα καταβάλλονται είκοσι πέντε (25) ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας (ΤΕΑ) είναι μια παροχή που χορηγείται σε ασφαλισμένους, ικανούς και διαθέσιμους για εργασία, με εξαρτημένη σχέση εργασίας που είτε έληξε είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέβαλαν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Η χρονική διάρκεια της επιδότησης κυμαίνεται από πέντε (5) έως δώδεκα (12) μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης και τον αριθμό ημερησίων επιδομάτων που έλαβαν κατά την τελευταία τετραετία.

Οι συναλλαγές θα ολοκληρωθούν χωρίς να χρειαστεί φυσική παρουσία των δικαιούχων σε υπηρεσίες.

Οι επιταγές και τα επιδόματα που είναι συνδεδεμένα με προγράμματα κατάρτισης ή κοινωφελούς εργασίας εντάσσονται στην ίδια διαδικασία. Η προκαταβολή στοχεύει στη διευκόλυνση των νοικοκυριών σε μια περίοδο αυξημένης κατανάλωσης, αλλά και στην έγκαιρη κάλυψη υποχρεώσεων όπως λογαριασμοί, καύσιμα ή βασικά αγαθά.