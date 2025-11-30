Όσα επισημαίνονται στην ανακοίνωση.

Με επίσημη ανακοίνωσή του το Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολιάζει τις αποκαλύψεις για το το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης επί προεδρίας Κωνσταντίνου Δέρβου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Όπως αποκαλύπτει το tvxs, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης επί προεδρίας Κωνσταντίνου Δέρβου, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τη ΝΔ, έδινε τον Απρίλιο του 2020, εν μέσω σκληρού lockdown, δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε εταιρεία catering για παροχή γευμάτων σε φοιτητική εστία της Πάτρας. Με μια «λεπτομέρεια»: οι φοιτητές είχαν φύγει ή είχαν κλειστεί στα σπίτια τους και από τις αρχές Μαρτίου με κοινή υπουργική απόφαση είχε αποφασιστεί η εκκένωση όλων των ιδρυμάτων και των εστιών! Τα χρήματα για τα προφανώς ανύπαρκτα γεύματα όμως συνέχισαν να καταβάλλονται στην εταιρεία Sparta Deli, φτάνοντας τα 180 χιλιάδες ευρώ ως το τέλος Μαΐου του 2020».

Αναλυτικά:

«ΙΝΕΔΙΒΙΜ όπως ΟΠΕΚΕΠΕ;

Η δημοσιογραφική έρευνα υπόσχεται κι άλλες αποκαλύψεις, σχετικά με τα πεπραγμένα της διοίκησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ – ο κ. Δέρβος άλλωστε παρέμεινε στη θέση του ως το 2023.

Και η οσμή που αναδύεται ήδη, είναι μιας ακόμα επιδρομής «γαλάζιων ακρίδων» στο δημόσιο χρήμα, προερχόμενων από τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, την ΟΝΝΕΔ. Πληροφορίες αναφέρονται και για εμπλοκή και άλλων πολιτικών προσώπων μέχρι και εν ενεργεία βουλευτή της παράταξης.

Θα περιμένουμε να ακούσουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις των εμπλεκομένων, αλλά και τη στάση που θα κρατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κώστας Δέρβος, άλλωστε, παραμένει ενεργό μέλος της ΝΔ, που μάλιστα απηύθυνε και χαιρετισμό στο πρόσφατο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ. Να τον χαίρονται».