Η Αστυνομία «σε κάθε περίπτωση, χωρίς εκπτώσεις, θα επιβάλλει τον νόμο. Οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί».

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την ΕΛ.ΑΣ. έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφορικά με τα αγροτικά μπλόκα που έχουν στηθεί σε Νίκαια Λάρισας, Καρδίτσα και Μάλγαρα - και έπεται συνέχεια.

Αφού επεσήμανε ότι «αυτή η κυβέρνηση δίνει περισσότερα χρήματα στους αγρότες από τις προηγούμενες χρονιές» και «έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα διαχρονικά αιτήματά τους» επανέλαβε ότι «Εντός Δεκεμβρίου θα γίνει η πλήρης εξόφληση», ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να παραμείνουν κλειστοί οι δρόμοι.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία, να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν κινητοποιήσεις», τόνισε.

«Οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί, δεν ανήκουν σε κανέναν», διεμήνυσε, υπογραμμίζοντας ότι πάνω από όλους και όλα είναι η εφαρμογή του νόμου και πως η Αστυνομία «σε κάθε περίπτωση, χωρίς εκπτώσεις, θα επιβάλλει τον νόμο. Οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί».

Σε σχόλιο δημοσιογράφου, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ότι «οι δρόμοι είναι ήδη κλειστοί», ο κ. Μαρινάκης είπε: «Η αστυνομία οφείλει να ανοίξει τους δρόμους. Δεν είναι δυνατόν να ταλαιπωρείται ο κόσμος».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Το ταχύτερο δυνατό και με τον καλύτερο επιχειρησιακά τρόπο οφείλει να ανοίξει τους δρόμους. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Δεν έχω επιχειρησιακά εγώ την ευθύνη για να σας πω πώς θα γίνει αυτό. Έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία οι άνθρωποι αυτοί για να μην δημιουργηθεί και μεγάλη κοινωνική ένταση. Αλλά η εφαρμογή του νόμου είναι προαπαιτούμενο για κάθε άλλη συζήτηση. Δεν μπορεί να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Δεν υπάρχει δικαιολογία για να κλείνει ο δρόμος, καμία. Όσο δίκαιο και να είναι ένα αίτημα, όσο αδιαπραγμάτευτος και να είναι ο σεβασμός σε κάθε εργαζόμενο και εν προκειμένω στους αγρότες, και το σεβασμό αυτό τον δείχνουμε στην πράξη, απαρίθμησα μια σειρά από πρωτοβουλίες που για δεκαετίες δεν είχαν γίνει στη χώρα για τον πρωτογενή τομέα και καταλαβαίνω τις αγωνίες τους, δεν είναι δυνατόν να ταλαιπωρείται ο κόσμος», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε σχετική ερώτηση.