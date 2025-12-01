Η Έλλη Τρίγγου στον ρόλο της «Λόλας» που είχε υποδυθεί η Τζένη Καρέζη στην εμβληματική ταινία.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες της επερχόμενης παράστασης «Λόλα», που ανεβαίνει στο Θέατρο Παλλάς, με τους Έλλη Τρίγγου, Γιάννη Στάνκογλου και Γιώργο Γάλλο σε έναν 20μελη θίασο.



Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως εξασφάλισε τα δικαιώματα της εμβληματικής κινηματογραφικής ταινίας «Λόλα» και φέρνει για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή και στο ιστορικό θέατρο Παλλάς την ιστορία που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή.

Από τις 30 Ιανουαρίου 2026, και για 20 μόνο παραστάσεις, η θρυλική ηρωίδα της Τρούμπας, η Λόλα, ζωντανεύει ξανά με πάθος και ένταση, σε μια παράσταση που θα καθηλώσει το κοινό. Λόγω της τεράστιας ζήτησης και της άμεσης ανταπόκρισης του κοινού, η «Λόλα» προσθέτει extra παράσταση κάθε Πέμπτη στις 21:00.



Στο εμβληματικό φιλμ νουάρ του Ντίνου Δημόπουλου, με σενάριο του Ηλία Λυμπερόπουλου, μια πλειάδα πρωταγωνιστών όρισε μια ολόκληρη εποχή: Τζένη Καρέζη, Νίκος Κούρκουλος, Παντελής Ζερβός, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος και άλλοι.





Έξι δεκαετίες μετά, όλα εκείνα τα «ακριβά υλικά» — ο έρωτας, η νύχτα, η μουσική, η φωτιά της ψυχής — ζωντανεύουν για πρώτη φορά στο θέατρο.



Η «Λόλα» ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη, με μια νέα γενιά πρωταγωνιστών που δίνει πνοή στο διαχρονικό νουάρ.





Η Λόλα δεν ονειρεύεται τη φυγή.

Ονειρεύεται να επιβιώσει.





Υπόθεση

Ο Άρης (Γιάννης Στάνκογλου), μόλις βγαίνει από τη φυλακή, επιστρέφει στην Τρούμπα του Πειραιά για να αναζητήσει εκδίκηση. Εκεί συναντά ξανά την αγαπημένη του, τη Λόλα (Έλλη Τρίγγου), η οποία είναι πλέον τραγουδίστρια σε καμπαρέ και βρίσκεται υπό την προστασία του αρχιμαφιόζου Στέλιου (Γιώργος Γάλλος), οδηγώντας σε μια μοιραία σύγκρουση πάθους και ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.





Λόλα

Τη νύχτα, ο έρωτας φωτίζει για λίγο τα πρόσωπα.

Και μετά, πάλι σκοτάδι.





Συντελεστές



Πρωτότυπο Σενάριο: Ηλίας Λυμπερόπουλος

Διασκευή/Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης

Σκηνικά: Τίνα Τζόκα

Κοστούμια: Εύα Γουλάκου

Μουσική: Τζεφ Βάνγκερ

Κίνηση: Άντι Τζούμα

Σχεδιασμός Φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Σχεδιασμός Βίντεο: Χρήστος Σουγάρης

Σχεδιασμός Ήχου: Χρήστος Λαμπρόπουλος

Σκηνές Μάχης: Χάρης Γεωργιάδης

Τεχνική Υποστήριξη Σχεδιασμού Βίντεο: Ιγνάτιος Σκανδάλης

Εικονολήπτριες: Μαγδαληνή Παναγιωτάκη – Γεωργία Αδάμη

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Πάνος Κούγιας, Στέλλα Παπακωνσταντίνου, Νεφέλη Παπαναστασοπούλου

Βοηθός Σκηνογράφου: Μελίνα Κοντοσφύρη

Βοηθός Ενδυματολόγου: Αλεξάνδρα Φτούλη

Σύμβουλος Δραματουργίας: Νεφέλη Παπαναστασοπούλου

Οργάνωση Παραγωγής: Ρόζα Καλούδη

Παραγωγή: Λυκόφως – Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Με τους: Έλλη Τρίγγου, Γιάννη Στάνκογλου, Γιώργο Γάλλο

Πρωταγωνιστούν: Μαρίζα Τσάρη, Κωνσταντίνος Σειραδάκης, Δημήτρης Μπίτος, Τάσος Σωτηράκης, Κώστας Ξυκομηνός, Κλεοπάτρα Μάρκου, Στέφανος Μουαγκιέ, Πανάγος Ιωακείμ, Έλενα Βακάλη, Χάρης Γεωργιάδης, Πάνος Κούγιας, Νεφέλη Παπαναστασοπούλου, Ιωάννης Τζεδάκης, Δημήτρης Δημάκης, Γιάννης Ίτσιος, Έλσα Λουμπαρδιά, Χρόνης Στρίκος, Νεφέλη-Φραντζέσκα Βλαχούλη

Και ο Νίκος Αρβανίτης στο ρόλο του Δεσμοφύλακα

{https://youtu.be/qmoZlCCvfTs?si=YjqA4YDakmNJmm7b}



Προπώληση εισιτηρίων: TicketServices.gr και στα ταμεία του θεάτρου Παλλάς.



Ημέρες και ώρες παραστάσεων

Πέμπτη: 21:00

Παρασκευή: 21.00

Σάββατο: 18.30 και 21.00

Κυριακή: 19.00