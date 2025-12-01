Ο εκπρόσωπος του Εθνικού Συναγερμού σύγκρινε το περιστατικό με... τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Επιθέσεις με... αυγό και αλεύρι δέχτηκε με διαφορά λίγων ημερών ο πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά.

Ο Μπαρντελά, ενώ βρισκόταν σε περιοδεία για την προώθηση του δεύτερου βιβλίου του, «Ce que veulent les Français» («Τι θέλουν οι Γάλλοι»), έτυχε... θερμής υποδοχής από πολίτες. Το περιστατικό με το αυγό δεν καταγράφηκε από κάποια κάμερα, σε αντίθεση με την επίθεση με αλεύρι που δέχτηκε ο προστατευόμενος της Μαρίν Λεπέν.

Ο Μπαρντελά δήλωσε ότι θα ασκήσει δίωξη εναντίον του διαδηλωτή που του πέταξε το αυγό, ενώ ο εκπρόσωπος του κόμματος σύγκρινε το περιστατικό με... τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Στη Γαλλία είναι παράδοση τέτοιες επιθέσεις. Θύματα έχουν υπάρξει ο Εμανουέλ Μακρόν, ο προκάτοχός του, Φρανσουά Ολάντ, ο Φρανσουά Φιγιόν, ο Φρανσουά Μπαϊρού και ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

Πρόσφατη δημοσκόπηση της Odoxa προέβλεψε για πρώτη φορά ότι ο 30χρονος ακροδεξιός ηγέτης θα κέρδιζε τις επόμενες προεδρικές εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για το 2027, όποιος και αν ήταν ο αντίπαλός του.

Ο νυν πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN) και κληρονόμος της για πολύ καιρό ηγέτιδας του κόμματος Μαρίν Λεπέν, θα συγκέντρωνε περισσότερες ψήφους από οποιονδήποτε άλλον, αν οι προεδρικές εκλογές διεξάγονταν αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσκόπηση σε δείγμα 1.000 ψηφοφόρων που πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Νοεμβρίου.

Ανάλογα με τον αντίπαλό του στον πρώτο γύρο, ο Μπαρντελά θα συγκέντρωνε είτε το 35% είτε το 36% των ψήφων, σύμφωνα με την Odoxa, ενώ θα κέρδιζε όποιον άλλον υποψήφιο έφθανε στον δεύτερο γύρο.

Η Odoxa έθεσε τον Μπαρντελά υποψήφιο απέναντι στον ηγέτη της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν, τον μετριοπαθή αριστερό Ραφαέλ Γκλικσμάν και τους κεντρώους πρώην πρωθυπουργούς Γκαμπριέλ Ατάλ και Εντουάρ Φιλίπ.

Η δημοσκόπηση έδειξε πως ο Μπαρντελά θα κέρδιζε με 74% έναντι του Μελανσόν στον δεύτερο γύρο και με 53% έναντι του Φιλίπ. Το περιθώριο σφάλματος της δημοσκόπησης ήταν 2,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, άλλη δημοσκόπηση έδειξε πως ο Μπαρντελά θα έχανε με μικρή διαφορά στον δεύτερο γύρο αν είχε αντίπαλο τον Φιλίπ.

