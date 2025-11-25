Οι αρχές ακόμα αναζητούν τα κοσμήματα που άρπαξαν οι δράστες από το μουσείο του Λούβρου.

Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε τέταρτη σύλληψη υπόπτου για συμμετοχή στην πολύκροτη κλοπή στο μουσείο του Λούβρου, σύμφωνα με τη Le Parisien.

Πρόκειται για άνδρα που συνελήφθη το πρωί της Τρίτης, στο Παρίσι, έπειτα από έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του. Πρόκειται για άτομο που ήταν γνωστός στις αρχές, αναφέρει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με πλάνα από κάμερες ασφαλείας, τέσσερα άτομα συμμετείχαν στην κλοπή στο Λούβρο, στις 19 Οκτωβρίου, όταν οι δράστες άρπαξαν κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ. Δύο άτομα μπήκαν μέσα στο μουσείο και άλλοι δύο περίμεναν απ’έξω.

Με βάση ανάλυση DNA συνελήφθησαν αρχικά δύο άτομα που σύμφωνα με τις αρχές ήταν εκείνοι που μπήκαν στο μουσείο του Λούβρου, από τους οποίους ο ένας ήταν έτοιμος να επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τον εντοπισμό των πολύτιμων κοσμημάτων, αλλά και την ταυτοποίηση άλλων ατόμων που μπορεί να εμπλέκονται.