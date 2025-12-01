Οι αναμενόμενες μειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 1 και 4 λεπτών του ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η πτώση στις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με την τιμολογιακή στρατηγική που φαίνεται να υιοθετούν οι εταιρείες προμήθειας, δημιουργεί κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας για μικρές αλλά ουσιαστικές ελαφρύνσεις στα νοικοκυριά τον Δεκέμβριο. Οι προμηθευτές αναμένεται να ανακοινώσουν απόψε, Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, τα νέα τιμολόγια για τον τελευταίο μήνα του έτους, τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις θα ενσωματώνουν οριακές μειώσεις σε σχέση με τον Νοέμβριο.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η μέση τιμή στη χονδρική αγορά για τον Νοέμβριο υποχώρησε στα 97,94 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, σημειώνοντας μείωση 11,7% σε σχέση με τον Οκτώβριο. Η υποχώρηση αυτή αποδίδεται κυρίως στη βελτιωμένη ενεργειακή συγκυρία, με τις ήπιες καιρικές συνθήκες να περιορίζουν τη ζήτηση και την αυξημένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές να μειώνει την ανάγκη συμμετοχής των ορυκτών καυσίμων στο ενεργειακό μίγμα.

Οι εταιρείες προμήθειας, λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη μείωση στο χονδρεμπορικό κόστος, προσαρμόζουν τα τιμολόγιά τους, με τις αναμενόμενες μειώσεις να εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 1 και 4 λεπτών του ευρώ ανά κιλοβατώρα. Αν και οι αλλαγές χαρακτηρίζονται μικρής κλίμακας, θεωρείται ότι θα προσφέρουν ανακούφιση στα νοικοκυριά σε μια περίοδο έντονων οικονομικών πιέσεων.

Τον Νοέμβριο, οι χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια κινήθηκαν από 13,9 έως 26,4 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, με μέση τιμή τα 19 λεπτά. Παράλληλα, συνεχίζεται η ενίσχυση της ζήτησης για τα μπλε – τα σταθερά – τιμολόγια, τα οποία υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τις 1,7 εκατομμύρια συνδέσεις μέχρι το τέλος του έτους, καθώς οι καταναλωτές επιλέγουν όλο και περισσότερο τη σταθερότητα στο μηνιαίο κόστος ενέργειας.