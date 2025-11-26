Από τον Αυγουστο η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθεί αυξητική τάση.

Κάτω από το φράγμα των 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα διαμορφώνεται για σήμερα η χονδρική τιμή ρεύματος. Με ώθηση από τις ΑΠΕ που κυριαρχούν στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής με το μερίδιο να φτάνει στο 55%, η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς στην Αγορά της επόμενης ημέρας μειώθηκε κατά 15,69% και διαμορφώθηκε στα 94,31 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

H μέση χονδρική τιμή διαμορφώνεται στα 108,1 ευρώ οριακά λίγο χαμηλότερα από τη μέση τιμή που διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο (112,36 ευρώ ανά μεγαβατώρα) φέρνοντας επιβαρύνσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Νοεμβρίου.

Απομένουν λίγες συνεδριάσεις για να ολοκληρωθεί η εικόνα για το πού θα κλείσει η μέση χονδρεμπορική τιμή για τον Νοέμβριο αλλά αν δεν υπάρξουν ανατροπές, φυσιολογικά δεν θα πρέπει να υπάρξουν και δυσάρεστες εκπλήξεις για τα νοικοκυριά που έχουν πράσινα τιμολόγια. Θα πρέπει να σημειωθεί από τον Αυγουστο η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθεί αυξητική τάση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ τον Αύγουστο η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 73,15 ευρώ/MWh, τον Σεπτέμβριο έφθασε στα 92,77 ευρώ/MWh και τον Οκτώβριο ανέβηκε περαιτέρω στα 112,36 ευρώ/MWh, σημειώνοντας συνολική αύξηση άνω του 50% μέσα σε διάστημα δύο μηνών. Η ανοδική αυτή πορεία μεταφέρθηκε στις λιανικές τιμές, οδηγώντας σε αισθητές επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά.

Την ίδια ώρα η αγορά είναι σε αναμονή του νέου χρωματικού κώδικα στον οποίο θα προστεθεί το νέο ευέλικτο τιμολόγιο, που δεν θα επηρεάζεται όπως τα πράσινα από την πορεία της χονδρικής. Τα νέα υβριδικά τιμολόγια διαφοροποιούνται από τα υφιστάμενα, καθώς η χρέωση ανά κιλοβατώρα δεν εξαρτάται άμεσα από τη χονδρεμπορική τιμή. Με τη νέα κατηγορία τιμολογίων η ΡΑΑΕΥ επιχειρεί να δώσει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές, επιτρέποντας στην αγορά να αναπτυχθεί χωρίς να προκαλείται σύγχυση. Όλα δείχνουν ότι η ΡΑΑΕΥ, που επεξεργάζεται τον νέο κώδικα θα είναι έτοιμη περί τα μέσα Δεκεμβρίου, πράγμα που σημαίνει ότι οι προμηθευτές θα πρέπει να κατηγοριοποιήσουν τα προϊόντα τους με βάση τις νέες ρυθμίσεις από τον Ιανουάριο.

Επί του παρόντος συνεχίζει η νομική επεξεργασία του κειμένου, κάτι το οποίο αναμενόταν να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Οκτωβρίου. Στόχος της ΡΑΑΕΥ είναι το κείμενο που θα εγκριθεί να έχει προβλέψει με κάθε λεπτομέρεια όλες τις παραμέτρους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πάροχοι έχουν εκφράσει έντονες αντιρρήσεις ως προς τη χρήση του κόκκινου χρώματος το οποίο θεωρούν επιθετικό και αποτρεπτικό για τους καταναλωτές. Έτσι, εκτιμάται ότι από τη ΡΑΑΕΥ θα υιοθετηθεί κάποια απόχρωση του κόκκινου που θα είναι αποδεκτή και από τους παρόχους. Πρέπει να σημειωθεί ότι έχει ήδη γίνει διαβούλευση με τους παρόχους επί του τελικού σχεδίου του χρωματικού κώδικα, γεγονός που σημαίνει ότι θα κληθούν να εφαρμόσουν τη νέα απόφαση της ΡΑΑΕΥ.

Πάντως άγνωστη παραμένει η τύχη του πράσινου τιμολογίου, η ισχύς του οποίου λήγει στο τέλος του 2025. Το ΥΠΕΝ δεν έχει αποφασίσει ακόμη εάν η ζωή του θα παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο, καθώς εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να αντικατασταθεί από κάποιο προϊόν που θα είναι περισσότερο ευνοϊκό για τους καταναλωτές. Υπενθυμίζεται ότι τα πράσινα τιμολόγια υιοθετήθηκαν ώστε να καλύψουν αυτόματα όσους καταναλωτές δεν θα επέλεγαν κάποιο άλλο προϊόν.

