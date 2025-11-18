Τα σώματα θα ανάψουν ίσως για πρώτη φορά, οι σόμπες το ίδιο. Πώς όμως μπορείτε αν κάνετε εξοικονόμηση ενέργειας και άρα οικονομία στην τσέπη σας; Παρακάτω μπορείτε να βρείτε συμβουλές για το πώς μπορείτε να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος κάνοντας απλά πράγματα καθημερινά,
Μείωση απωλειών και βελτίωση θέρμανσης
- Απομονώνουμε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται, κλείνοντας θερμαντικά σώματα και εσωτερικές πόρτες ώστε να περιορίσουμε τη διαφυγή ζεστού αέρα.
- Διατηρούμε τα θερμαντικά σώματα ελεύθερα από καλύμματα και εμπόδια.
- Στεγανοποιούμε πόρτες και παράθυρα με μονωτικές ταινίες ή κουρτίνες, που μπορούν να μειώσουν τις απώλειες θερμότητας έως και 10%.
- Ελέγχουμε τα λάστιχα μόνωσης σε πόρτες ψυγείων, καταψυκτών και φούρνων για σωστή εφαρμογή.
Βέλτιστη χρήση συσκευών
- Ανοίγουμε την πόρτα του ψυγείου μόνο για μικρή διάρκεια, ώστε να μειώνεται ο χρόνος επαναφοράς στη σωστή θερμοκρασία.
Ρυθμίζουμε τους θερμοστάτες:
- ψυγείων/καταψυκτών σε υψηλότερη θερμοκρασία,
- θερμοσίφωνα σε χαμηλότερη,
- κλιματιστικών σε χαμηλότερη θερμοκρασία κατά την απουσία μας, και μειώνουμε επιπλέον τη ρύθμιση κατά τη διάρκεια του ύπνου.
- Τοποθετούμε συσκευές όπως ψυγεία, καταψύκτες και στεγνωτήρια μακριά από πηγές θερμότητας.
- Πλένουμε τα ρούχα σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Κλείνουμε τις συσκευές πλήρως αντί να τις αφήνουμε σε κατάσταση αναμονής (stand-by).
Μαγείρεμα & φωτισμός
- Κλείνουμε την καμινάδα όταν το τζάκι δεν χρησιμοποιείται.
- Σβήνουμε τον φούρνο 10–15 λεπτά πριν το τέλος του μαγειρέματος, αξιοποιώντας την ήδη υπάρχουσα θερμότητα.
- Χρησιμοποιούμε μαγειρικά σκεύη που εφαρμόζουν σωστά και προτιμούμε χύτρα ταχύτητας όπου γίνεται.
- Μειώνουμε τη φωτεινότητα σε συσκευές με οθόνη.
Εγκαταστάσεις και τεχνικές λύσεις για μεγαλύτερη εξοικονόμηση
- Τοποθέτηση προγραμματιζόμενου θερμοστάτη για αυτοματοποιημένη ρύθμιση θερμοκρασιών.
- Τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων στα θερμαντικά σώματα, για αυτόνομη λειτουργία κάθε χώρου και αποφυγή σπατάλης.
- Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης στον λέβητα.
- Τακτική συντήρηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.
- Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα.
- Αντικατάσταση παλιών συσκευών με ενεργειακά αποδοτικές, βάσει ενεργειακής σήμανσης και EnergyStar.
- Αντικατάσταση λαμπτήρων με LED.
- Αλλαγή παλαιών κουφωμάτων με νέες θερμομονωτικές – ενεργειακές λύσεις.
- Εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης.