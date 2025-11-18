Οι μετεωρολόγοι ο ένας μετά τον άλλο τονίζουν ότι τις επόμενες ημέρες θα αισθανθούμε για πρώτη φορά χειμώνα.

Τα σώματα θα ανάψουν ίσως για πρώτη φορά, οι σόμπες το ίδιο. Πώς όμως μπορείτε αν κάνετε εξοικονόμηση ενέργειας και άρα οικονομία στην τσέπη σας; Παρακάτω μπορείτε να βρείτε συμβουλές για το πώς μπορείτε να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος κάνοντας απλά πράγματα καθημερινά,

Μείωση απωλειών και βελτίωση θέρμανσης

Απομονώνουμε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται, κλείνοντας θερμαντικά σώματα και εσωτερικές πόρτες ώστε να περιορίσουμε τη διαφυγή ζεστού αέρα.

Διατηρούμε τα θερμαντικά σώματα ελεύθερα από καλύμματα και εμπόδια.

Στεγανοποιούμε πόρτες και παράθυρα με μονωτικές ταινίες ή κουρτίνες, που μπορούν να μειώσουν τις απώλειες θερμότητας έως και 10%.

Ελέγχουμε τα λάστιχα μόνωσης σε πόρτες ψυγείων, καταψυκτών και φούρνων για σωστή εφαρμογή.

Βέλτιστη χρήση συσκευών

Ανοίγουμε την πόρτα του ψυγείου μόνο για μικρή διάρκεια, ώστε να μειώνεται ο χρόνος επαναφοράς στη σωστή θερμοκρασία.

Ρυθμίζουμε τους θερμοστάτες:

ψυγείων/καταψυκτών σε υψηλότερη θερμοκρασία,

θερμοσίφωνα σε χαμηλότερη,

κλιματιστικών σε χαμηλότερη θερμοκρασία κατά την απουσία μας, και μειώνουμε επιπλέον τη ρύθμιση κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Τοποθετούμε συσκευές όπως ψυγεία, καταψύκτες και στεγνωτήρια μακριά από πηγές θερμότητας.

Πλένουμε τα ρούχα σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Κλείνουμε τις συσκευές πλήρως αντί να τις αφήνουμε σε κατάσταση αναμονής (stand-by).

Μαγείρεμα & φωτισμός

Κλείνουμε την καμινάδα όταν το τζάκι δεν χρησιμοποιείται.

Σβήνουμε τον φούρνο 10–15 λεπτά πριν το τέλος του μαγειρέματος, αξιοποιώντας την ήδη υπάρχουσα θερμότητα.

Χρησιμοποιούμε μαγειρικά σκεύη που εφαρμόζουν σωστά και προτιμούμε χύτρα ταχύτητας όπου γίνεται.

Μειώνουμε τη φωτεινότητα σε συσκευές με οθόνη.

Εγκαταστάσεις και τεχνικές λύσεις για μεγαλύτερη εξοικονόμηση