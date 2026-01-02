Χρειάζεται προσοχή στο πότε πρέπει να χρησιμοποιείτε το κρύο νερό καθώς υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν τα ρούχα αλλά και να μην πλυθούν επαρκώς.

Ήρθε η ώρα να ξανασκεφτούμε το πλύσιμο των ρούχων. Αν και το κρύο νερό είναι οικονομικό και φιλικό προς κάποια υφάσματα, δεν καθαρίζει πάντα όσο καλά το ζεστό ή το χλιαρό. Το ζεστό νερό βοηθά στην απολύμανση, σκοτώνει βακτήρια και ακάρεα σκόνης και αφαιρεί πιο αποτελεσματικά λεκέδες.

Ο ειδικός καθαρισμού Ken Doty σημειώνει στο Southernliving τις πέντε κατηγορίες ρούχων και αντικειμένων που πρέπει να αποφεύγετε δια ροπάλου να πλύνετε με παγωμένο νερό. Εκτός αν πλένετε ευαίσθητα ή χρωματιστά ρούχα, το χλιαρό ή ζεστό νερό θα πρέπει να είναι η προτιμώμενη επιλογή, ειδικά για τα πέντε παρακάτω είδη:

1. Πολύ λερωμένα αντικείμενα

Είτε πρόκειται για ρούχα, σεντόνια ή λινά, το καυτό νερό είναι η καλύτερη επιλογή για την απομάκρυνση λεκέδων. Το κρύο νερό δεν καθαρίζει τόσο καλά τη βρωμιά ή τους λεκέδες, καθώς η αντίδραση του απορρυπαντικού περιορίζεται σε χαμηλές θερμοκρασίες.

2. Πετσέτες και σεντόνια

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις για το πλύσιμο πετσετών και σεντονιών σε κρύο νερό για εξοικονόμηση ενέργειας. Ο ειδικός καθαρισμού Ken Doty επισημαίνει ότι το ζεστό νερό είναι απαραίτητο για να εξοντωθούν βακτήρια και ακάρεα σκόνης, ειδικά όταν πλένετε καινούργιες πετσέτες ή σεντόνια. Η γενική πρακτική λέει ότι όλα τα αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα πρέπει να πλένονται σε ζεστό νερό.

3. Αντικείμενα που χρειάζονται απολύμανση

«Αν εσείς ή κάποιος στο σπίτι είναι άρρωστος, όλα τα επηρεαζόμενα αντικείμενα πρέπει να πλυθούν σε ζεστό νερό για να εξοντωθούν τα μικρόβια», λέει ο Doty. Αυτό περιλαμβάνει πετσέτες, σεντόνια και ρούχα που ήρθαν σε επαφή με ασθένειες.

4. Λευκά και ανοιχτόχρωμα υφάσματα

Για τους ίδιους λόγους με τα πολύ λερωμένα αντικείμενα, ο Doty λέει ότι τα λευκά και ανοιχτόχρωμα υφάσματα πλένονται καλύτερα σε ζεστό ή χλιαρό νερό, ώστε να παραμείνουν καθαρά και απολυμασμένα. Το ζεστό νερό βοηθά στην αφαίρεση λεκέδων και στην απολύμανση χωρίς να φθείρει το ύφασμα.

5. Πλεκτά και συνθετικά υφάσματα

«Υπάρχουν είδη υφασμάτων που καθαρίζονται καλύτερα σε χλιαρό ή ζεστό νερό, όπως τα πλεκτά και οι συνθετικές ίνες», λέει ο Doty. Στο κρύο νερό είναι δύσκολο να απομακρυνθεί η βρωμιά και η λιπαρότητα, αφήνοντας ίχνη απορρυπαντικού. Το ίδιο ισχύει και για τα συνθετικά υφάσματα.