Η μούχλα αναπτύσσεται κυρίως στη λαστιχένια φλάντζα της πόρτας, στο διανομέα απορρυπαντικού και σε κρυφά σημεία όπου συγκεντρώνεται νερό και η κυκλοφορία αέρα είναι περιορισμένη.

Έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί οι τεχνικοί τονίζουν πως πρέπει να αφήνουμε την πόρτα του πλυντηρίου ανοιχτη;

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κλειστή πόρτα παγιδεύει το ζεστό νερό, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για ανάπτυξη βακτηρίων, ειδικά στα πλυντήρια μπροστινής φόρτωσης με λαστιχένιο στεγανοποιητικό. Η καλύτερη πρακτική είναι να αφήνετε την πόρτα ανοιχτή και να καθαρίζετε τακτικά τη φλάντζα, εξηγούν.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η συσσώρευση μούχλας και βρωμιάς. Πολλοί χρειάζονται να αλλάξουν τη φλάντζα των πλυντηρίων τους λόγω συσσωρευμένου σκουριάς και βρωμιάς, κάτι που μπορεί σε μεγάλο βαθμό να αποφευχθεί ή να καθυστερήσει αν η πόρτα παραμένει ανοιχτή», εξηγούσε πριν λίγα χρόνια Αυστραλός τεχνικός στη Daily Mail.

Την ίδια γνώμη όμως έχουν και οι γιατροί!

Σύμφωνα με τον δρ. Jason Singh, το πλυντήριό σου μπορεί να σε «αρρωστήσει».

Ο γιατρός εξηγεί ότι όταν η πόρτα του πλυντηρίου παραμένει κλειστή, η εσωτερική ατμόσφαιρα με υγρασία 80–100% δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για τη βλάστηση σπορίων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποικίες μούχλας που προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις, αναπνευστικά προβλήματα και πιθανή έκθεση σε μυκοτοξίνες.

Ανοίγοντας την πόρτα μετά το πλύσιμο, η υγρασία εξατμίζεται, αυξάνεται η ροή αέρα και δημιουργείται περιβάλλον που δεν ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων. Ιδανικά, η πόρτα θα πρέπει να μένει ανοιχτή για τουλάχιστον 2–3 ώρες μετά το πλύσιμο, ενώ ακόμα καλύτερα έως την επόμενη χρήση.

Αξίζει να σημειωθεί πως πλυντήρια μπροστινής φόρτωσης τείνουν να συγκρατούν περισσότερη βρωμιά και υγρασία από τα πάνω φόρτωσης, καθώς έχουν αεροστεγείς πόρτες με λαστιχένιο στεγανοποιητικό που παγιδεύει την υγρασία. Αντίθετα, τα πλυντήρια πάνω φόρτωσης έχουν χαλαρή μεταλλική πόρτα που επιτρέπει στο δοχείο να στεγνώνει εύκολα μετά από κάθε πλύση.