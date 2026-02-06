Ο εορτασμός της Τσικνοπέμπτης στα σχολεία διχάζει όμως οι γονείς επιμένουν ότι μια τέτοια γιορτή είναι παράδοση και την απολαμβάνουν δεόντως οι μαθητές.

Με το βλέμμα στραμμένο στην Τσικνοπέμπτη που θα εορταστεί την προσεχή Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου με τις προετοιμασίες για το τσίκνισμα σιγά σιγά να μπαίνουν στην τελική τους ευθεία, η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΝΕΜΕΣΙΣ αποφάσισε να θέσει μπλόκο στο τσίκνισμα στα σχολεία αποστέλλοντας σχετικές επιστολές στο αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας. Η Ομοσπονδία στο κείμενό της υπογραμμίζει ότι η μαζική κατανάλωση κρέατος μέσα στο σχολικό πλαίσιο δεν είναι σύννομη και παραβιάζει βασικές παιδαγωγικές αρχές. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η Τσικνοπέμπτη δεν αποτελεί σχολική γιορτή ή αργία, οι εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν ψησταριές απαγορεύονται στα σχολεία και απορρίπτει τη λογική τα σχολεία να μετατρέπονται σε χώρους «εορταστικής κρεατοφαγίας».

Η κίνηση της Ομοσπονδίας επιχειρεί να «φρενάρει» αλλά και να ακυρώσει τις σχετικές σχολικές εκδηλώσεις που γίνονται εθιμοτυπικά κάθε χρόνο στα σχολεία ανήμερα Τσικνοπέμπτης και έχουν σκοπό να μυήσουν τους μαθητές στο έθιμο του τσικνίσματος. Όπως είθισται τα τελευταία χρόνια Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων σε απόλυτη συνεννόηση με τους διευθυντές προγραμματίζουν είτε ψήσιμο κρέατος στο προαύλιο του σχολείου είτε παραγγέλνουν καλαμάκια και τα μοιράζουν στους μαθητές. Από πλευράς Υπουργείου αυτή η πρακτική είναι γνωστή όμως σε καμία περίπτωση δεν εκδίδεται εγκύκλιος που να προτείνει ή να προωθεί τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ουσιαστικά υπάρχει σιωπηρή ανοχή για τον εορτασμό στα σχολεία όμως υπάρχει άτυπη οδηγία οι εν λόγω εκδηλώσεις να να γίνονται με ευπρέπεια και σεβασμό, καθώς η Τσικνοπέμπτη δεν αποτελεί επίσημη σχολική αργία και τα μαθήματα διεξάγονται κανονικά καθόλη τη διάρκεια της ημέρας όπως επίσης τηρείται και απουσιολόγιο. Ενώ σημειώνεται ότι οι όποιες δράσεις θα γίνονται κατά την τελευταία ώρα όπως κρίνει η εκάστοτε σχολική μονάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΝΕΜΕΣΙΣ υπενθυμίζει ότι πέρυσι κατάφερε να αποτρέψει πολλές αντίστοιχες εκδηλώσεις και καλεί γονείς, σχολικές μονάδες και φιλοζωικές συλλογικότητες να συνεργαστούν ώστε η Τσικνοπέμπτη να γιορτάζεται με γνώμονα την παιδαγωγική αξία, χωρίς κατανάλωση κρέατος. Το σχολείο πρέπει να παραμείνει ασφαλές, ουδέτερο και παιδαγωγικό περιβάλλον, όπου οι μαθητές μαθαίνουν σεβασμό, συμπερίληψη και μη βία προς τα ζώα, χωρίς να υφίστανται πίεση ή αποκλεισμό λόγω διατροφικών επιλογών τονίζεται από τα μέλη της Ομοσπονδίας.

«Τσικνοπέμπτη στο σχολείο μας»

Παρά την επιστολή της ΝΕΜΕΣΙΣ είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι τα σχολεία δρομολογούν κανονικά τις ετοιμασίες για την Τσικνοπέμπτη. Σε σχετική ενημέρωση που στάλθηκε σε γονείς από σχολείο της Αττικής αναφέρεται ότι «την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου πριν τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος, θα γιορτάσουμε την Τσικνοπέμπτη στο προαύλιο του σχολείου μας, κρατώντας το όμορφο έθιμο ζωντανό! Σε κάθε παιδί θα δοθούν 2 σουβλάκια με ψωμάκι, πατάτες και χυμός. Μέρος των εξόδων καλύπτεται από το ταμείο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Παρακαλούμε για μια οικονομική ενίσχυση 3€ ανά μαθητή, ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας μια όμορφη γιορτινή εμπειρία γεμάτη χαμόγελα» . Ενώ σε σχολείο της Βόρειας Ελλάδας η ανακοίνωση γράφει «Η Τσικνοπέμπτη πλησιάζει και ετοιμαζόμαστε να τη γιορτάσουμε όλοι μαζί στο σχολείο μας, με κέφι, χαμόγελα και… μυρωδιές που μας ενώνουν! Για να γίνει όμως αυτή η όμορφη γιορτή πραγματικότητα, χρειαζόμαστε τη βοήθεια και τη συμμετοχή σας. Αναζητούμε εθελοντές για το ψήσιμο, άτομα που μπορούν να βοηθήσουν στη διοργάνωση, καθώς και το σερβίρισμα των μαθητών.»

Όπως τόνισαν γονείς στο Dnews το τσίκνισμα στο σχολείο ανήμερα Τσικνοπέμπτης είναι μια παράδοση που τα παιδιά απολαμβάνουν και βιώνουν ως μέρος της πολιτισμικής ταυτότητας. Όπως υποστηρίζουν, όταν τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, τέτοιες δράσεις ενισχύουν το θετικό σχολικό κλίμα και λειτουργούν εκτονωτικά για τους μαθητές, χωρίς να υποβαθμίζουν τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου. Παρά τον προβληματισμό που εκφράζεται κατά καιρούς, η πλειονότητα των γονέων θεωρεί ότι η διατήρηση της παράδοσης μέσα στο σχολείο έχει αξία και συμβάλλει σε μια χαρούμενη σχολική καθημερινότητα.