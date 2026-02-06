«Φέρεται να ελέγχονται στελέχη της διοικητικής πολιτικής πυραμίδας του υπουργείου Εργασίας και εταιρείες», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την υπόθεση Παναγόπουλου.

«Η κυβέρνηση επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ψεύτικο δίλημμα ότι δήθεν κάποιοι είναι με το λιμενικό και κάποιοι με τους διακινητές. Κανείς δεν είναι με τους διακινητές. Η χώρα είναι με τη νομιμότητα, η ελληνική δημοκρατία πρέπει να είναι με τη νομιμότητα. Το υπουργείο θα διενεργήσει έρευνα, ο υπουργός θα δώσει τις απαντήσεις που πρέπει και αυτές να αξιολογηθούν ώστε να αποφασίσουμε τι έχει συμβεί», τόνισε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ΕΡΤnews για την τραγωδία με 15 νεκρούς στη Χίο.

Για το εργασιακό νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή πως «το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων είναι ένα αυτόνομο ζήτημα. Η κριτική που ασκείται από το ΠΑΣΟΚ, αφορά στο ότι πρόκειται για μία ημιτελή ρύθμιση και δεν έχουν οι εργαζόμενοι το δικαίωμα της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία. Για να μετενεργήσουν οι συμβάσεις και να επεκταθούν θα πρέπει πρώτα να υπάρξουν συμβάσεις. Εδώ δεν υπάρχουν συμβάσεις. Τα εργαλεία που μπορούν να οδηγήσουν στο να έχουμε πιο πολλές συμβάσεις – αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης σε περίπτωση συρροής συμβάσεων και το δικαίωμα στην μονομερή προσφυγή της διαιτησίας - αυτά δεν επαναφέρονται.

»Για να το εξηγήσω, τι σημαίνει μετενέργεια; Μία συλλογική σύμβαση, που υφίσταται, να διαρκέσει τρεις μήνες μετά τη λήξη της. Τι σημαίνει επέκταση; Αν υπάρχει συλλογική σύμβαση, να επεκταθεί στο σύνολο του κλάδου.

»Για να γίνουν αυτά, πρέπει να υπογραφεί πρώτα η συλλογική. Για να υπογραφεί η σύμβαση, θα πρέπει η συνδικαλιστική οργάνωση να έχει τα εργαλεία ώστε να διεκδικήσει την ουσιαστική διαπραγμάτευση για να καταρτίσει σύμβαση. Εκεί το εμπόδιο είναι ότι δεν μπορεί να πάει μονομερώς κάποιος στη διαιτησία. Άρα, τι κάνουν οι επιχειρήσεις; Δεν πηγαίνουν στη διαπραγμάτευση και άρα δεν γίνονται συμβάσεις».



Σχετικά με την υπόθεση Παναγόπουλου, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε οτι από την πρώτη στιγμή το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στην αναστολή της κομματικης ιδιότητας μέχρι την οριστική διαλεύκανση της υπόθεσης επισημαίνοντας οτι η δικαιοσύνη και οι αρμόδιες αρχές «θα κάνουν το καθήκον τους και θα ερευνήσουν σε βάθος την υπόθεση κακοδιαχείρισης και διασπάθισης δημοσίου και κοινοτικού χρήματος για την οποία σύμφωνα με οσα εχουν δει το φως της δημοσιότητας φέρεται να ελέγχονται στελέχη της διοικητικής πολιτικής πυραμίδας του υπουργείου Εργασίας και εταιρείες».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση του ο κ. Τσουκαλάς επέλεξε να σταθεί στη χθεσινή κορυφαία απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά τον υπολογισμό των τόκων για δάνεια που έχουν ρυθμιστεί με τον νόμο Κατσέλη.

«Η μεγάλη είδηση της χθεσινής ημέρας ήταν ότι ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι παρανόμως έως τώρα οι τράπεζες έβαζαν τόκο στη βασική οφειλή και όχι στη δόση . Αυτό αποτελεί και μία απάντηση στην έως τώρα στάση της κυβέρνησης» σημείωσε και κατέληξε:

«Τα πρώτα χρόνια ο νόμος εφαρμοζόταν όπως αποφάσισε τώρα ο Άρειος Πάγος. Απ’ όταν τα δάνεια πήγαν στα funds, το 2018-2019, άρχισε αυτή η καταχρηστική πρακτική του να υπολογίζουν τον τόκο στη συνολική οφειλή. Αυτό έχει μεγάλη διαφορά, δηλαδή σε μία δόση των 100 ευρώ το ένα είναι 10 ευρώ και το άλλο 50 ευρώ. Εμείς είχαμε φέρει σειρά τροπολογιών για να διευκρινισθεί νομοθετικά το ζήτημα και η κυβέρνηση τις αρνιόταν. Η απόφαση αυτή, λοιπόν, είναι και μία υπόμνηση ότι το ΠΑΣΟΚ το 2010, μέσα στην κρίση, έκανε ένα νόμο και σώθηκαν 300.000 νοικοκυριά. Μάλιστα, επιβεβαιώνεται ως ορθή η θέση μας που είναι η επόμενη κυβέρνηση, που θα είναι κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, να επαναφέρει την προστασία της πρώτης κατοικίας και να μην έχουμε τη σημερινή εικόνα των μαζικών πλειστηριασμών. Μόνη υπεύθυνη για αυτή την κατάσταση είναι η κυβέρνηση».