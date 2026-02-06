Παρότι ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του προέδρου της ΓΣΕΕ.

Όλα τα είχε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η υπόθεση Παναγόπουλου του έλειπε.

Ανεξαρτήτως εάν αποδειχθούν βάσιμες οι καταγγελίες ή όχι, καθώς ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ τις αρνείται κατηγορηματικά, η Χαριλάου Τρικούπη ανησυχεί μήπως επανέλθουν στους πολίτες οι μνήμες από τις εποχές του Άκη, του Γιάννου, του Μαντέλη και τόσων άλλων.

Και να προστεθούν στα όσα προβλήματα αντιμετωπίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πράγμα που είναι πολύ πιθανό παρότι το ΠΑΣΟΚ ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του προέδρου της ΓΣΕΕ, ο οποίος είναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Τ.Τε.