Το απλό κόλπο που προστατεύει το σπίτι σας.

Συχνά οι πιο απλές ιδέες είναι και οι πιο αποτελεσματικές. Ένα από τα πιο έξυπνα tips που κυκλοφορούν τελευταία είναι η χρήση αλουμινόχαρτου στα πόμολα των πορτών, ένα υλικό που όλοι έχουμε στο σπίτι, αλλά λίγοι φαντάζονται πόσο χρήσιμο μπορεί να αποδειχθεί.

Το αλουμινόχαρτο εκτός από το ψήσιμο και τη συντήρηση τροφίμων, μπορεί να γίνει ένας απρόσμενος σύμμαχος στην προστασία του σπιτιού σας.

Προστασία από φθορές και γρατζουνιές

Τα πόμολα είναι από τα πιο πολυχρησιμοποιημένα σημεία σε ένα σπίτι. Με τον καιρό, φθείρονται, γεμίζουν μικρογρατζουνιές ή χάνουν τη λάμψη τους. Τυλίγοντάς τα με αλουμινόχαρτο, δημιουργείτε ένα λεπτό προστατευτικό στρώμα που αποτρέπει τη φθορά, ειδικά σε περιόδους έντονης χρήσης.

Ιδανικό για βάψιμο και ανακαίνιση

Όταν βάφετε ή βάζετε βερνίκι σε πόρτες, το αλουμινόχαρτο λειτουργεί ως τέλεια ασπίδα. Προστατεύει τα πόμολα από πιτσιλιές, μπογιές και βερνίκια, χωρίς να χρειάζεται να τα αφαιρέσετε.

Σε χώρους όπως η κουζίνα και το μπάνιο, τα πόμολα συγκεντρώνουν λίπος, σκόνη και μικρόβια. Το αλουμινόχαρτο μπορεί να λειτουργήσει και με τον εξής τρόπο: το αφαιρείτε, το πετάτε και το αντικαθιστάτε εύκολα, κρατώντας τα χερούλια καθαρά και φρέσκα.

H λύση για τις μετακομίσεις

Κατά τη μετακίνηση επίπλων ή συσκευών, ένα απλό χτύπημα μπορεί να αφήσει μόνιμο σημάδι στο πόμολο ή την πόρτα. Το αλουμινόχαρτο λειτουργεί σαν απορροφητικό στρώμα που μειώνει τις πιθανότητες ζημιάς.