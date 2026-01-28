Η ανάκληση αφορά Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία.

Από τα ράφια των σούπερ μάρκετ LIDL στην Μεγάλη Βρετανία ανακαλούνται γνωστά σνακ πατατάκια λόγω πιθανής παρουσίας ξένου σώματος. Ειδικότερα σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας ανακαλούνται τα πατατάκια σνακ Snaktastic Multigrain Bites Sour Cream & Black Pepper καθώς ενδέχεται να περιέχονται στη συσκευασία κομμάτια φύλλου αλουμινίου, τα οποία αποτελούν πιθανό κίνδυνο πνιγμού και καθιστούν το προϊόν μη ασφαλές για κατανάλωση.

Αυτά είναι τα πατατάκια που ανακαλούνται

Προϊόν: Snaktastic Multigrain Bites Sour Cream & Black Pepper

Μέγεθος συσκευασίας: 150g (6x25g)

Κωδικός παρτίδας: 207 345

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ημερομηνία λήξης: 04 Απριλίου 2026

Περιοχή ανάκλησης: Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει το προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στο κατάστημα για επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση.

Η κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στη στοματική κοιλότητα, στο πεπτικό σύστημα ή κίνδυνο πνιγμού. To επίμαχο εύρημα μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς στο στόμα και το λαιμό, καθώς και εσωτερικούς τραυματισμούς ή αιμορραγία στους καταναλωτές.