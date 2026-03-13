Για προληπτικούς λόγους η ανάκληση της συσκευής.

Ο ΕΦΕΤ ενημερώθηκε από την εταιρεία «BRETON» για την προληπτική ανάκληση παρτίδας της συσκευής παρασκευής γάλακτος MILKEO PLUS.

Η προληπτική ανάκληση αφορά μη συμμόρφωση στο λογισμικό της συσκευής, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένη ρύθμιση της ποσότητας σκόνης γάλακτος που διανέμεται. Το προϊόν διατίθεται κυρίως μέσω των καταστημάτων Lapin House.

Στην ιστοσελίδα της εταιρείας (δείτε ΕΔΩ) έχουν αναρτηθεί οδηγίες για τους σειριακούς αριθμούς των συσκευών που αφορά η ανάκληση και τον τρόπο επιστροφής του προϊόντος στο κατάστημα.