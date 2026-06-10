Η συμμετοχή στα έργα του The Ellinikon πιστοποιεί την συνεχή ανάπτυξη που καταγράφει ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ στον τομέα του έτοιμου σκυροδέματος.

Συμπληρώνοντας τρία χρόνια επιτυχημένης και δημιουργικής παρουσίας στις εγκαταστάσεις του εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ένας αξιόπιστος στρατηγικός συνεργάτης για τα μεγάλα έργα υποδομής της χώρας.

Στηρίζοντας έμπρακτα το όραμα της Lamda Development για μια "πράσινη και έξυπνη πόλη", ο Όμιλος συμμετέχει ενεργά στο έργο, έχοντας διαθέσει από τον Ιούλιο του 2023, 550.000 κυβικά μέτρα έτοιμου σκυροδέματος υψηλών προδιαγραφών και χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, καλύπτοντας περίπου το 70% των αναγκών του έργου.

Η δυναμική συμμετοχή του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στα έργα του The Ellinikon υπογραμμίζει την ετοιμότητά του να ανταπεξέρχεται στις πιο υψηλές και τεχνικά απαιτητικές κατασκευαστικές προκλήσεις με επιτυχία. Η δυναμική παρουσία του Ομίλου εκτείνεται από τα μεγάλα έργα Υποδομών και το Integrated Resort Complex - IRC, έως τον εμβληματικό Riviera Tower, το Park Rise, τις νέες Αθλητικές Εγκαταστάσεις (The Ellinikon Sports Park) και το Κτίριο Κέντρου Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία.

Για την εξυπηρέτηση του έργου, ο Όμιλος εγκατέστησε την 1η παγκοσμίως μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος με Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) εντός του εργοταξίου, δυναμικότητας 220 m³/h. H μονάδα ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγικής διαδικασίας με 100% ανακύκλωση νερού και 25% εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία της.

Η παρουσία του Ομίλου στο έργο έχει συνδεθεί με μερικά από τα πιο σημαντικά και απαιτητικά κατασκευαστικά ορόσημα των τελευταίων ετών:

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Η Πρωτοποριακή Θεμελίωση του Riviera Tower: Στον πρώτο πράσινο οικιστικό ουρανοξύστη της χώρας πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη συνεχής σκυροδέτηση στην Ελλάδα, όπου διαστρώθηκαν 7.500 m³ σκυροδέματος χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος ECOPact σε 40 ώρες συνεχούς ροής. Οι λύσεις αυτές, σε συνδυασμό με το σκυρόδεμα υπερ-υψηλών αντοχών DYNAMax , υποστηρίζουν τον Riviera Tower στην κατάκτηση της κορυφαίας αειφόρου πιστοποίησης LEED .

Στον πρώτο πράσινο οικιστικό ουρανοξύστη της χώρας πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη συνεχής σκυροδέτηση στην Ελλάδα, όπου διαστρώθηκαν σκυροδέματος χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος σε 40 ώρες συνεχούς ροής. Οι λύσεις αυτές, σε συνδυασμό με το σκυρόδεμα υπερ-υψηλών αντοχών , υποστηρίζουν τον Riviera Tower στην κατάκτηση της κορυφαίας αειφόρου πιστοποίησης . Η Υψηλών Απαιτήσεων Θεμελίωση του IRC : Η ολοκλήρωση της θεμελίωσης του Integrated Resort Complex αποτέλεσε ένα μοναδικό επίτευγμα. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο raft foundation, χυτεύθηκαν συνολικά 11.500 κυβικά μέτρα σκυροδέματος (σε δύο φάσεις των 5.500 m³ και 6.000 m³ αντίστοιχα).

Η ολοκλήρωση της θεμελίωσης του Integrated Resort Complex αποτέλεσε ένα μοναδικό επίτευγμα. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο raft foundation, χυτεύθηκαν συνολικά σκυροδέματος (σε δύο φάσεις των 5.500 m³ και 6.000 m³ αντίστοιχα). Υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος: Στο στρατηγικό αυτό έργο υποδομής μήκους 1,5 χλμ. — ένα από τα πιο σύγχρονα τούνελ στην Ευρώπη, ο Όμιλος συνεχίζει να τροφοδοτεί αδιάλειπτα το έργο με «πράσινες» λύσεις υψηλών επιδόσεων, εξασφαλίζοντας μέγιστη δομική ανθεκτικότητα και αειφορία.

Η συμμετοχή στα έργα του The Ellinikon πιστοποιεί την συνεχή ανάπτυξη που καταγράφει ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ στον τομέα του έτοιμου σκυροδέματος. Μέσα σε μια πενταετία, τα μεγέθη της δραστηριότητας έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Τριπλασιασμός Πωλήσεων: Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε από τα 600.000 μ³ το 2021 στα 1.761.000 μ³ το 2025.

Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε από τα 600.000 μ³ το 2021 στα μ³ το 2025. Επέκταση Δικτύου: Από μόλις 14 μονάδες παραγωγής το 2021, ο Όμιλος διαθέτει σήμερα ένα πανελλαδικό δίκτυο 45 μονάδων.

Από μόλις 14 μονάδες παραγωγής το 2021, ο Όμιλος διαθέτει σήμερα ένα πανελλαδικό δίκτυο Ηγετική Θέση στις λύσεις Χαμηλού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος : Ο Όμιλος διαθέτει πλέον Περιβαλλοντικές Δηλώσεις (EPD) για περισσότερα από 120 προϊόντα σκυροδέματος. Η καινοτόμα σειρά «πράσινου» σκυροδέματος ECOPact , με εκπομπές CO₂ μειωμένες έως και 30% , έφτασε να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 30% των συνολικών πωλήσεων σκυροδέματος το 2025.

Ο Όμιλος διαθέτει πλέον Περιβαλλοντικές Δηλώσεις (EPD) για περισσότερα από σκυροδέματος. Η καινοτόμα σειρά «πράσινου» σκυροδέματος , με εκπομπές CO₂ μειωμένες έως και , έφτασε να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το των συνολικών πωλήσεων σκυροδέματος το 2025. Ψηφιοποίηση: Ο Όμιλος εξοπλίζει τα εργοτάξια με έξυπνα ψηφιακά εργαλεία, όπως τα Holcim SMARTCast, SMARTFlow και SMARTherm , παρέχοντας στους κατασκευαστές δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την απόδοση και τη συμπεριφορά του σκυροδέματος.

Ο Όμιλος εξοπλίζει τα εργοτάξια με έξυπνα ψηφιακά εργαλεία, όπως τα και , παρέχοντας στους κατασκευαστές δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την απόδοση και τη συμπεριφορά του σκυροδέματος. Πράσινος Στόλος: Στο Ελληνικό αξιοποιείται ο πρώτος στόλος 100% ηλεκτρικών οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος στη χώρα, εκμηδενίζοντας τις εκπομπές ρύπων κατά τη μεταφορά και τη λειτουργία.

Απαντώντας στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επαναπροσδιορίζει την παραγωγή δομικών υλικών, μετατρέποντας το σκυρόδεμα από ένα παραδοσιακό υλικό σε μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης:

Μείωση Ανθρακικού Αποτυπώματος: Μέσω της χρήσης βιομηχανικών υποπροϊόντων και εναλλακτικών καυσίμων και πρώτων υλών, ο Όμιλος επιτυγχάνει μείωση του αποτυπώματος άνθρακα χωρίς καμία υποβάθμιση των τεχνικών χαρακτηριστικών του σκυροδέματος.

Μέσω της χρήσης βιομηχανικών υποπροϊόντων και εναλλακτικών καυσίμων και πρώτων υλών, ο Όμιλος επιτυγχάνει μείωση του αποτυπώματος άνθρακα χωρίς καμία υποβάθμιση των τεχνικών χαρακτηριστικών του σκυροδέματος. Κυκλικότητα στην κατασκευή : Η παραγωγή ενσωματώνει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, αξιοποιώντας ανακυκλωμένα αδρανή υλικά από κατάλοιπα κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ), μειώνοντας έτσι την εξάρτηση από φυσικούς πόρους και την απόθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Η παραγωγή ενσωματώνει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, αξιοποιώντας ανακυκλωμένα αδρανή υλικά από κατάλοιπα κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ), μειώνοντας έτσι την εξάρτηση από φυσικούς πόρους και την απόθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής. Υπεύθυνη Διαχείριση Πόρων: Όλες οι μονάδες παραγωγής λειτουργούν με συστήματα κλειστού κυκλώματος νερού, εκμηδενίζοντας τη σπατάλη του πολύτιμου αυτού πόρου, ενώ η σταδιακή μετάβαση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) θωρακίζει την πράσινη ταυτότητα της παραγωγικής αλυσίδας.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αποτελεί τον στρατηγικό συνεργάτη που εγγυάται την ποιότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των κατασκευών του αύριο. Κάνοντας τη βιωσιμότητα λειτουργική πραγματικότητα στην πράξη, αποδεικνύει ότι η κλιματική ουδετερότητα, η κυκλική οικονομία και η οικονομική ανάπτυξη μπορούν και πρέπει να συμβαδίζουν.