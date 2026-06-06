Πάνω από 270 μαθητές συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα Κοινωνικής ευθύνης «Το Μυστήριο της Κυκλικής Πόλης».

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ανακοινώνει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του πιλοτικού κύκλου του εκπαιδευτικού προγράμματος «Το Μυστήριο της Κυκλικής Πόλης», μιας νέας δράσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιείται σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Πράκτορες του Πλανήτη.

Κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, περισσότεροι από 270 μαθητές δημοτικών σχολείων της Αττικής γνώρισαν, μέσα από βιωματικές δράσεις, τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, της ανακύκλωσης και της ορθής διαχείρισης υλικών, συμπεριλαμβανομένων των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη νέα σχολική χρονιά σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Αττικής.

Ο Βασίλης Κατερέλος, Διαχειριστής της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO δήλωσε σχετικά: «Στην ΠΕΔΜΕΔΕ ECO πιστεύουμε ότι η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον περνά μέσα από την εκπαίδευση. Η προστασία του περιβάλλοντος και η κυκλική οικονομία αφορούν πρωτίστως τις επόμενες γενιές και γι’ αυτό επενδύουμε σε δράσεις που δίνουν στα παιδιά τα εφόδια να γίνουν οι ενεργοί πολίτες και οι φορείς της αλλαγής του αύριο.»

Η Ελένη Ανδρεάδη, Ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Πράκτορες του Πλανήτη δήλωσε σχετικά: «Όταν η περιβαλλοντική εκπαίδευση συνδυάζεται με το παιχνίδι και τη συμμετοχή, η γνώση μετατρέπεται σε εμπειρία. Ευχαριστούμε θερμά την ΠΕΔΜΕΔΕ ECO για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή της σε αυτή την πρωτοβουλία, που δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να ανακαλύψουν στην πράξη τη δύναμη της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης.»