Υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής, με κατασκευαστική εταιρεία να εμφανίζει δηλωμένο τζίρο μόλις 3 ευρώ ενώ στην πραγματικότητα εντοπίζονται αδήλωτα έσοδα εκατομμυρίων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ στις Κυκλάδες, μετά από στοχευμένους ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων για το φορολογικό έτος 2024.

Σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εντοπίζοντας αδήλωτα εισοδήματα που ξεπερνούν τα 3,1 εκατ. ευρώ σε κατασκευαστική και μεσιτική εταιρεία στις Κυκλάδες, μόνο για το φορολογικό έτος 2024.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από στοχευμένους ελέγχους, διασταυρώσεις στοιχείων και αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών, οι δύο εταιρείες παρουσίαζαν σημαντικές αποκλίσεις στις φορολογικές τους δηλώσεις, γεγονός που υποδήλωνε προσπάθεια απόκρυψης εισοδημάτων.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα της ΑΑΔΕ

Η έρευνα ξεκίνησε από μεσιτικό γραφείο, καθώς μέσω ειδικού αλγορίθμου εντοπίστηκαν ακίνητα που εμφανίζονταν στην ιστοσελίδα της επιχείρησης ως ολοκληρωμένες πωλήσεις. Οι ελεγκτές επισκέφθηκαν τα γραφεία της εταιρείας και ζήτησαν τις σχετικές εντολές μεσιτείας, διαπιστώνοντας ότι σημαντικός αριθμός προμηθειών δεν είχε δηλωθεί στις φορολογικές αρχές.

Η μεσιτική εταιρεία είχε αρχικά δηλώσει ακαθάριστα έσοδα ύψους 1 εκατ. ευρώ και ζημιές 257.000 ευρώ. Ωστόσο, μετά τον έλεγχο και την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, τα έσοδά της σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 1,9 εκατ. ευρώ, ενώ από ζημιογόνος εμφανίστηκε τελικά με κέρδη 229.000 ευρώ.

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Τα ευρήματα

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι σε πολλές από τις συναλλαγές πωλητής ήταν η ίδια κατασκευαστική εταιρεία. Όταν εξέτασαν τη φορολογική της δήλωση, βρέθηκαν μπροστά σε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό εύρημα: η επιχείρηση είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιές 47.000 ευρώ.

Η παρέμβαση του ΔΕΟΣ οδήγησε και την κατασκευαστική εταιρεία στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, μέσω της οποίας τα δηλωθέντα έσοδα εκτοξεύθηκαν στα 2,2 εκατ. ευρώ, ενώ καταγράφηκαν κέρδη ύψους 615.000 ευρώ.

Οι φορολογικές αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους στα λογιστικά στοιχεία των δύο επιχειρήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος των παραβάσεων και να καταλογιστούν οι προβλεπόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις και κυρώσεις.